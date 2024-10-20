Оккупированный Таврийск на грани катастрофы: вода в кранах опасная и непригодная к употреблению

В городе Таврийск на левом, временно оккупированном берегу Херсонской области население лишилось без питьевой воды. Из кранов у местных жителей течет грязная техническая вода, которую нельзя использовать для приготовления пищи или пить.

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Центр национального сопротивления сообщил об этом на своем сайте 20 октября. Пресс-служба заявила, что в Таврийске "ситуация с водоснабжением вышла из-под контроля".

Так называемые власти, которых поставили российские захватчики, не в состоянии справиться с кризисом, который создали войска страны-агрессора.

"В городе из кранов течет, мягко говоря, техническая вода... Снабдить людей питьевой водой местные коллаборанты не спешат", – рассказали в ЦНС.

После подрыва Каховского водохранилища (в ночь на 6 июня 2023 года) люди оказались в условиях гуманитарной катастрофы. Оккупационные "власти" до сих пор не способны в полном объеме обеспечить базовые потребности населения.

Так, в статье за 19 октября российское пропагандистское издание признавало, что вода в Таврийске "считается технической из-за несоответствия санитарным нормам". Мол, жителям привозят очищенную бутилированную воду – впрочем, раздавали ее только тем, у кого был паспорт РФ.

Решить проблему можно только деоккупацией, подчеркнули в ЦНС. Ведомство призвало помогать Силам обороны Украины приближать время нашей победы.

Как сообщал OBOZ.UA, с 14 октября российские оккупанты прекратили подачу воды во временно захваченных Донецке и Макеевке якобы из-за плановых работ. Теперь горожане получают воду ее всего по несколько часов раз в два дня.

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