В Донецк и Макеевку воду будут подавать по графику: чем оправдываются оккупанты

С понедельника, 14 октября, российские оккупанты прекратят подачу воды во временно захваченных Донецке и Макеевке якобы из-за плановых работ. Теперь горожане будут получать ее всего по несколько часов раз в два дня.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Настоящей причиной отсутствия воды у местных жителей назвали преступное вмешательство оккупантов в работу водоканалов.

Кроме того, средства, выделяемые Кремлем на восстановление уничтоженного им Донбасса, разворовывают местные гауляйтеры и коллаборанты. Оккупанты собственноручно устроили гуманитарный кризис в регионе, в частности, и подрывом дамбы Каховской ГЭС.

В Центре подчеркнули, что решить проблему можно только путем полной деоккупации украинских территорий.

Напомним, уже более 10 лет часть территории Донецкой области находится под контролем России. И, несмотря на то, что пропагандистская машина страны-агрессора утверждает, что "без Украины" регион превратился чуть ли не в рай на земле, на самом деле это не так. А после так называемого официального включения в состав РФ в 2022 году проблем меньше не стало – даже наоборот. Стихийные свалки, проблемы с водоснабжением и хищение бюджета – теперь постоянная реальность этого региона, рассказали местные жители.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Еще в июле 2024 года жители Донбасса начали перекрывать улицы Донецка и требовали от руководителей объяснений. Однако "власть" игнорировала митинги.

– Также в ЦНС сообщили, что Россия не только убивает мирное население и уничтожает украинские города, но и устроила на оккупированной части Донбасса массовую вырубку лесов. Оккупанты действуют вместе с местными коллаборантами.

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