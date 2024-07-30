Россия устроила на оккупированной части Донбасса массовую вырубку лесов – ЦНС

Страна-агрессор не только убивает мирное население и уничтожает украинские города. Россия также устроила на оккупированной части Донбасса массовую вырубку лесов.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что оккупанты действуют вместе с местными коллаборантами.

"Политика российского оккупанта – уничтожить все живое повсюду, куда ступает его нога. Касается это как мирного населения, так и экологии. На временно оккупированной Донетчине враг в сотрудничестве с местными коллаборантами начал массово вырубать леса. В дальнейшем древесину продают и отправляют по железной дороге и морем за границу", – говорится в сообщении ЦНС.

Все это происходит на фоне тотального загрязнения оккупированного региона Украины. Ранее в ЦНС сообщали, что сейчас псевдообразование ДНР утопает в почти 4-х миллионах тонн мусора.

В ведомстве подчеркнули, что чтобы прекратить полное уничтожение временно оккупированных территорий Украины, необходимо освободить ее от оккупанта. Центр национального сопротивления призывает сообщать о преступлениях коллаборантов и врага, его расположении, технике по анонимной ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Мариуполе на берег выносит мертвых дельфинов. Причиной гибели морских млекопитающих явилось уничтожение природной экосистемы Азовского моря русскими захватчиками.

Ранее отмечалось, что российская оккупационная армия продолжает разрушать не только инфраструктуру Украины, но и экосистему нашей страны. Так, во временно оккупированном Мариуполе после прихода русского мира река Кальчик фактически превратилась в болото.

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