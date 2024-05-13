Оккупанты превращают реку Кальчик в Мариуполе в болото: в сети рассказали о последствиях экоцида. Фото

Российская оккупационная армия продолжает разрушать не только инфраструктуру Украины, но и экосистему нашей страны. Так, во временно оккупированном Мариуполе после прихода "русского мира" река Кальчик фактически превратилась в болото.

Вследствие этого река покрылась зелеными водорослями. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, российские захватчики перекрыли русло реки Кальчик, поэтому из-за отсутствия течения она начала превращаться в болото. Также он показал, как на сегодняшний день выглядит вода в точке самого широкого русла.

"Экоцид. Последствия перекрытия реки Кальчик. В точке самого широкого русла и (прежде) наибольшего течения теперь болото. Не спрашивайте потом откуда медузы. В том числе, отсюда", – написал Андрющенко.

Накануне он также говорил, что кроме неприятного запаха уничтожение реки приведет к необратимым последствиям для флоры и фауны региона.

Напомним, российские захватчики продолжают самостоятельно документировать последствия своих преступлений во временно оккупированном Мариуполе. С вертолета россияне показали руины левобережной части города. Спустя два года оккупации сотни домов стоят в руинах.

Ранее бойцы 1-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Буревий" показали ситуацию в Серебрянском лесничестве Луганской области. Кроме обстрелов и разрушений, которые российские оккупанты наносят украинским городам, враг уничтожает целую экосистему.

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