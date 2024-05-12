'Горит вместе с нашими сердцами': в Нацгвардии показали, как враг уничтожает Серебрянское лесничество. Видео

Бойцы 1-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Буревий" показали ситуацию в Серебрянском лесничестве Луганской области. Кроме обстрелов и разрушений, которые российские оккупанты наносят украинским городам, враг уничтожает целую экосистему.

Вследствие обстрелов этот природно-заповедный объект практически полностью уничтожен. Последствия боевых действий показали в Национальной гвардии Украины.

Серебрянский лес имеет протяженность более 10 гектар. На его территории с конца лета 2022 года проходит линия обороны. Страна-террорист Россия продолжает уничтожать украинские земли, вследствие чего природно-заповедный объект превратился в выжженную землю.

"Сколько событий уже произошло на этой земле и сколько еще придется пережить, мы не знаем. Но знаем точно, что бороться надо за каждый метр украинской земли, потому что только мы по-настоящему ценим нашу землю", – отметили в Нацгвардии.

Напомним, на Лиманском направлении Силы обороны Украины имеют определенные успехи в районе Серебрянского лесничества. Нашим военным удалось несколько улучшить свое тактическое положение.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении ситуация остается напряженной, так как давление со стороны войск страны-агрессора РФ не прекращается. Оккупанты используют пехотные штурмы, чтобы продвинуться к селу Терны.

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