Окно возможностей для России закрывается, в Кремле это знают: Расмуссен рассказал, когда войска Путина могут пойти в новое наступление

По прибытии в Украину тяжелой западной техники, обещанной нашему государству по результатам последнего заседания "Рамштайна", "окно возможностей" для российских войск закроется. Поэтому оккупанты пытаются увеличить военное давление, пока ситуация на фронте еще не изменилась.

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Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне, посвященном рассмотрению Киевского договора безопасности. Он призвал партнеров не расслабляться и действовать в ответ на неминуемое наступление, запланированное на весну 2023 года, уже сейчас.

"Европа продемонстрировала способность осуществлять необходимый объем поставок. Но не время отдыхать, эта война еще далека от завершения. После провала попыток разделить и запугать, (российский диктатор Владимир. – ред.) Путин пытается нас истощить. Россия ответила на решение Рамштайна увеличением атак на украинские города", – подчеркнул бывший генсек Альянса.

"Итак, вместо того, чтобы готовиться к весеннему наступлению, мы должны действовать в ответ на неизбежное наступление уже сейчас. Путин и его командиры знают, что "окно возможностей" на поле боя закрывается, и будут оказывать максимальное давление", – сказал Расмуссен.

Он акцентировал внимание депутатов Европарламента на парадоксальном обстоятельстве: чтобы эта война закончилась быстро, союзникам Украины следует подготовиться к длительному конфликту, то есть увеличить количество поставок тяжелого оружия в Украину.

"Мы не можем позволить Путину выиграть эту войну. Если он добьется успеха в Украине, он не остановится", – уверен бывший руководитель НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– американский производитель оружия предлагает правительству Украины продать два беспилотника Reaper MQ-9 за доллар. Соглашение также потребует от Киева затрат около 10 миллионов долларов на подготовку и отправку самолетов в Украину и около 8 миллионов долларов в год на техническое обслуживание и поддержку старых моделей беспилотников, которые в настоящее время не используются в Украине;

– Греция отказалась передать Украине танки Leopard 2, объяснив, что Афины сами нуждаются в такой технике из-за напряженных отношений с Турцией;

– США готовят новый пакет военной помощи для Украины. Сообщается, что в него впервые за все время могут войти ракеты большей дальности.

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