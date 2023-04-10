ОКО за ОКО: собрано 325 млн грн на разведкомплексы для ВСУ

Сеть ОККО и фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" завершили сбор 325 миллионов гривен на 25 разведкомплексов "ШАРК" для Вооруженных сил Украины.

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Инициатива "ОКО ЗА ОКО" стартовала в ноябре прошлого года. С каждого проданного литра брендового топлива Pulls ОККО перечисляла по 1 гривне на "ШАРКИ". Кроме того, неравнодушные украинцы донейтили на комплексы и спецсчет "Повернись живим".

"Мы это сделали. Благодарю каждого из миллионов украинских водителей, приобщившихся к инициативе. Вместе мы смогли достаточно быстро аккумулировать необходимую сумму на разведкомплексы для усиления армии. Буквально каждую неделю на счетчике мы видели плюс один новый "ШАРК". И такая ваша вовлеченность и поддержка впечатляют, – комментирует СЕО ОККО Василий Даныляк. – Вы побуждаете нас не останавливаться. Сегодня мы подводим итоги одной инициативы, а уже завтра мы стартуем с новым, не менее масштабным проектом помощи ВСУ вместе с "Повернись живим" и вами".

"Миллионы украинцев присоединились ради помощи армии к нашему с ОККО проекту, и мы благодарны каждому, — говорит директор "Повернись живим" Тарас Чмут. — Первый из комплексов "ШАРК" уже в ВСУ. А скоро и остальные 24 будут вести разведку вдоль всего фронта. Отслеживать движение врага и корректировать огонь артиллерии на глубину до 60 километров. А значит, сохранят жизнь наших защитников и будут приближать победу в войне с Россией. Важно, что это не отдельные беспилотники, а самодостаточные автономные комплексы в полноприводном микроавтобусе специально разработанном командой Фонда под их работу. Это значительно увеличивает мобильность и возможности экипажей, оберегает их".

Напомним, что в каждый из 25 комплексов "ШАРК" стоимостью 13 млн грн входит оборудованный пунктом управления проходной автомобиль Torsus Terrastorm от Pulsar Expo, пусковая установка и два БПЛА от Ukrspecsystems, имеющие размах крыльев 3,4 м, способность работать в воздухе до 4 -х часов и стойкость к средствам РЭБ. Камера этих БпЛА позволяет осуществлять адаптивный треккинг цели даже при скорости объекта в 100 км/ч.

В рамках инициативы для армии также закупят 25 резервных беспилотников, чтобы вовремя можно было заменять аппараты, утраченные или поврежденные во время задач. Пока шел сбор, параллельно шла подготовка и 25 экипажей для управления БпЛА.