Около 30 стран готовы подписать с Украиной соглашения безопасности вроде британской, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявили, что после подписания договора безопасности с Великобританией уже готовится подписание подобных документов с другими странами. Речь идет о около 30 государствах, среди которых, в частности, члены G7.

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Такое заявление глава правительства сделал в эфире всеукраинского телемарафона. По словам Шмыгаля, сейчас ведутся переговоры с партнерами.

"Это 30 стран, которые поддержали декларацию лидеров G7, которая была озвучена во время Вильнюсского саммита НАТО. Конечно, у нас есть страны G7 в этом пуле партнеров, которые будут присоединяться и подписывать аналогичные документы", – сказал он.

Кроме того, о своих намерениях заключить с Украиной соглашения о гарантиях безопасности объявили и страны, являющиеся традиционными партнерами. Подписание таких документов ожидается в ближайшее время.

"Наши страны-друзья уже сегодня готовы вступить в такое партнерство с Украиной, несмотря на полномасштабную российскую агрессию. Соглашение с Великобританией стало первым шагом, и в ближайшее время мы ожидаем таких исторических моментов – подписание соглашений", – добавил премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по гарантиям безопасности. Она будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Позже Зеленский раскрыл детали относительно подписанного с Великобританией исторического соглашения о безопасности, которое будет действовать до вступления нашего государства в НАТО. Он подчеркнул, что это первое двустороннее соглашение, реализующее базовую договоренность "Большой семерки" относительно нашей защиты и роста в сфере безопасности.

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