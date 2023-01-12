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Около 40 российских военных из дивизии, потерявшей на Харьковщине половину танков, отказались воевать. Фото

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
5,5 т.
Около 40 российских военных из дивизии, потерявшей на Харьковщине половину танков, отказались воевать. Фото

В российской оккупационной армии растет количество случаев отказов от участия в войне против Украины, а также самовольного оставления воинских частей и боевых позиций. В декабре 2022 года только из состава 144 гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцирующейся в Смоленске, отказы написали почти 40 российских военнослужащих.

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Это подразделение во время бегства российской армии потеряло половину своих танков, а сейчас воюет в районе Кременной на Луганщине. Списки декабрьских "отказников" 144 мсд опубликованы в Telegram-канал "Досье Шпиона".

"Вашему вниманию – список военнослужащих из подразделений 144 гв. мсд (в/ч 23060, Смоленск), отказавшихся от участия в СВО за декабрь. Среди причин отказа: психологическое истощение, психическое состояние здоровья, физическое состояние здоровья, нежелание военнослужащих участвовать в боевых действиях, несвоевременная выплата денежного довольствия, страх и даже "заболевание грибок ногтей", – пишет автор канала.

Судя по опубликованным спискам из 37 "отказников", во многих случаях отказ от продолжения участия в боевых действиях сопровождался самовольным оставлением части вскорости после подачи заявления. Также зафиксированы случаи дезертирства оккупантов с боевых позиций.

Около 40 российских военных из дивизии, потерявшей на Харьковщине половину танков, отказались воевать. Фото
Около 40 российских военных из дивизии, потерявшей на Харьковщине половину танков, отказались воевать. Фото
Около 40 российских военных из дивизии, потерявшей на Харьковщине половину танков, отказались воевать. Фото
Около 40 российских военных из дивизии, потерявшей на Харьковщине половину танков, отказались воевать. Фото

На данный момент 144 мсд ВС РФ задействована в боях в районе Кременной на Луганщине.

Около 40 российских военных из дивизии, потерявшей на Харьковщине половину танков, отказались воевать. Фото

К тому же, по данным "Досье Шпиона", оккупанты остались без комдива: генерал-майор Олег Цоков был ранен в районе Сватово на Луганщине еще 23 сентября – и эвакуирован в Россию.

Около 40 российских военных из дивизии, потерявшей на Харьковщине половину танков, отказались воевать. Фото

Ранее же оккупанты ощутили на себе все прелести "организованного отступления" из Харьковской области в ходе контрнаступления ВСУ.

"Ранее подразделение дислоцировалось в районе Купянска, Харьковской обл. По сообщениям СМИ, во время контрнаступления ВСУ на территории Харьковской области, 144 гв. мсд потеряла, по меньшей мере, половину от двухсот танков, которые находились у них на вооружении", – отмечено в сообщении.

Около 40 российских военных из дивизии, потерявшей на Харьковщине половину танков, отказались воевать. Фото

Напомним, ранее в британской разведке заявили, что Россия усилила линию фронта в районе Кременной десантниками. Их перебросили на Луганщину из Херсонского направления. Подразделения десантно-штурмовых войск сейчас российское командование использует как условно "элитные" силы быстрого реагирования".

Десантников под Кременную Россия перебросила из опасений потерять город, к которому ВСУ медленно, но неотвратимо приближаются.

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