Около 40 российских военных из дивизии, потерявшей на Харьковщине половину танков, отказались воевать. Фото

В российской оккупационной армии растет количество случаев отказов от участия в войне против Украины, а также самовольного оставления воинских частей и боевых позиций. В декабре 2022 года только из состава 144 гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцирующейся в Смоленске, отказы написали почти 40 российских военнослужащих.

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Это подразделение во время бегства российской армии потеряло половину своих танков, а сейчас воюет в районе Кременной на Луганщине. Списки декабрьских "отказников" 144 мсд опубликованы в Telegram-канал "Досье Шпиона".

"Вашему вниманию – список военнослужащих из подразделений 144 гв. мсд (в/ч 23060, Смоленск), отказавшихся от участия в СВО за декабрь. Среди причин отказа: психологическое истощение, психическое состояние здоровья, физическое состояние здоровья, нежелание военнослужащих участвовать в боевых действиях, несвоевременная выплата денежного довольствия, страх и даже "заболевание грибок ногтей", – пишет автор канала.

Судя по опубликованным спискам из 37 "отказников", во многих случаях отказ от продолжения участия в боевых действиях сопровождался самовольным оставлением части вскорости после подачи заявления. Также зафиксированы случаи дезертирства оккупантов с боевых позиций.

На данный момент 144 мсд ВС РФ задействована в боях в районе Кременной на Луганщине.

К тому же, по данным "Досье Шпиона", оккупанты остались без комдива: генерал-майор Олег Цоков был ранен в районе Сватово на Луганщине еще 23 сентября – и эвакуирован в Россию.

Ранее же оккупанты ощутили на себе все прелести "организованного отступления" из Харьковской области в ходе контрнаступления ВСУ.

"Ранее подразделение дислоцировалось в районе Купянска, Харьковской обл. По сообщениям СМИ, во время контрнаступления ВСУ на территории Харьковской области, 144 гв. мсд потеряла, по меньшей мере, половину от двухсот танков, которые находились у них на вооружении", – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее в британской разведке заявили, что Россия усилила линию фронта в районе Кременной десантниками. Их перебросили на Луганщину из Херсонского направления. Подразделения десантно-штурмовых войск сейчас российское командование использует как условно "элитные" силы быстрого реагирования".

Десантников под Кременную Россия перебросила из опасений потерять город, к которому ВСУ медленно, но неотвратимо приближаются.