Россия усилила линию фронта в районе Кременной десантниками: в разведке Британии указали на изменение стратегии РФ

За последние сутки существенно активизировались бои на подступах к Кременной Луганской области. Российское командование перебросило под Кременную подразделения 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из-за опасений потерять город.

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Ранее эти российские десантники находились в Херсонской области. Об этом говорится в новой аналитической сводке министерства обороны Великобритании.

"Последние двое суток продолжаются ожесточенные бои как вокруг города Соледар Донецкой области, так и на подступах к Кременной Луганской области. С начала января 2023 года Россия почти наверняка выделила подразделения 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ (воздушно-десантных войск) для усиления линии фронта в районе Кременной после того, как оценила этот сектор как значительно уязвимый", – отметили в британском оборонном ведомстве.

До ноября почти все российские десантники были брошены в Херсонскую область, где они, по замыслу российского командования, должны были держать линию фронта.

"Сейчас передислоцированные на Донбасс и юг Украины командиры, вероятно, пытаются использовать ВДВ больше в соответствии с их предполагаемой доктринальной ролью – как относительно элитные силы быстрого реагирования", – пришли к выводу в МО Британии.

Напомним, ранее в британском оборонном ведомстве сообщили, что Россия перебрасывает дополнительную авиацию в Беларусь. Речь идет о 12 вертолетах поддержки Ми-8 и ударных вертолетах Ми-24 и Ка-52. Некоторые из них с маркировкой Z приземлились на авиабазе "Мачулищи" под Минском.

Однако угрозы для Украины в этом британская разведка не видит: там убеждены, что новое развертывание российской авиации в Беларуси, вероятнее всего, является настоящими учениями, а не подготовкой каких-либо дополнительных наступательных операций против Украины. И предположили, что наступательный потенциал беларуских военных крайне низок.