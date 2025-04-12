Около Мариуполя приближенные к 'гауляйтеру' района присвоили несколько озер: люди без пресной воды

В Мангушской громаде возле оккупированного Мариуполя окружение гауляйтера Владимира Мануилова присвоило ряд озер в районе села Демьяновка. Тем временем жителям Мариуполя не хватает пресной воды.

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Об этом в субботу, 12 апреля, рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, на оккупированной территории совершается массовый грабеж государственной собственности.

"В оккупации грабят все. Все, кто хоть как-то смог дотянуться, прикоснуться к псевдовласти – в первую очередь что-то прибирают себе", – написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в Мангушской громаде Мариупольского района братья Чинчин из села Ялта и друзья их соседа гауляйтера района Владимира Мануилова "хапнули" целый ряд озер (прудов) в районе села Демьяновка.

"Было общее – стало частное. Вот так. А в это время в Мариуполе ищут, где взять пресную воду. Так вот здесь возьмите. Но нет. Здесь – нельзя. Потому что здесь свои уже "взяли", – написал руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя.

По словам Андрющенко, все это происходит на глазах ФСБ России.

В то же время он не исключил, что оккупанты в определенный момент все же "рассчитаются" со своими прислужниками.

Такую расплату ранее получил, в частности, гауляйтер Урзуфа Иван Топузов, которого захватчики упекли за решетку на семь лет за взятки и кражи, напомнил Андрющенко.

Именно Топузов открывал базу "Азова" в Урзуфе и выдал оккупанту форму "азовцев" для дальнейших провокаций.

"А теперь "свои" и рассчитались. Может, и здесь будет так?" – предположил руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Петр Андрющенко рассказал, что в оккупированном Мариуполе продолжается вторая волна "инвентаризации" недвижимости – настоящий рейдерский захват жилья. Российская администрация лишает украинцев права на собственные квартиры, признавая их "бесхозными".

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