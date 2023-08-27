'Окончание войны победой': Зеленский рассказал о своем главном приоритете. Видео

Приоритет номер один сегодня для украинской власти – окончание войны победой с невозможностью ее повторения. Эта задача непростая и, прежде всего, зависит от единства народа.

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Об этом в интервью украинской журналистке Натальи Мосейчук рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Также глава государства рассказал о гарантиях безопасности для Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Приоритет номер один – окончание войны победой. Победой с невозможностью возвращения войны. Это непросто. Это зависит не только от мощи армии, но и от инфраструктуры безопасности и общества. На первом месте – от народа. Нужно, чтобы народ остался в единстве", – подчеркнул Зеленский.

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