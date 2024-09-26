Путин не руководствуется здравым смыслом: российский журналист Яковенко объяснил, чем опасен прогноз президента Чехии по завершению войны

Президент Чехии Петр Павел в интервью New York Times заявил о том, что Украина должна быть реалистичной в отношении войны, которую против нее ведет Россия. Он предположил, что наиболее вероятный сценарий окончания войны предусматривает де-факто раздел Украины, при котором наше государство должно будет отказаться от оккупированных территорий. Правда, Павел поспешил добавить, что такой вариант может быть только "временным решением".

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Почему политик, тем более такой авторитетный, как Павел, не мог говорить таких вещей? Потому что подобные заявления оказывают влияние на ситуацию, на общее отношение к этой войне прежде всего союзников Украины. Есть такое понятие, как "самосбывающиеся прогнозы". Это предсказание главы Чехии может стать именно таким и сыграть не в пользу Украины.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

– Как вы оцениваете перспективу, которую обозначил Петр Павел, с точки зрения желаний и целей Кремля?

– Ситуация с президентом Чехии совсем другая. Не стоит сразу же пытаться отнести его к врагам Украины, причислить к тому лагерю, в котором сейчас находится президент Венгрии или Словакии. Безусловно, это человек, который полностью стоит на позиции поддержки Украины. Вспомните его недавнюю инициативу по поводу сбора по всему миру миллиона снарядов для Украины. Безусловно, это большой друг Украины.

Но в данном случае, видимо, речь о том, что он действительно пытается быть реалистом, исходить из того, что есть на сегодняшний момент, что имеются большие проблемы, связанные с американской поддержкой Украины, с европейским единством. И все это сказывается на фронте. Действительно, на "нуле" ситуация тяжелая.

Но мне кажется, ошибка Петра Павела заключается не в том, что он делает такой прогноз на основе какого-то своего объективного анализа, а в том, что любое слово политика, а тем более известного, имеющего такую биографию, как президент Чехии Петр Павел, влияет на ситуацию.

Он не ученый, который исследует что-то из жизни пауков или бабочек. Высказывания энтомолога не оказывают воздействия на жизнь пауков или бабочек. Но высказывания политика в отношении реальной ситуации влияют на ход событий.

Возможно, действительно анализ ситуации подсказывает Петру Павелу такой вывод. Но мне кажется, публично высказывать такие вещи неправильно, потому что таким образом он меняет ситуацию в сторону этого прогноза.

Есть понятие "самосбывающиеся прогнозы". Если публично высказывать убеждение, что тот или иной банк разорится, то он разорится, несмотря на то, что у него был шанс на спасение. Потому что вкладчики просто побегут забирать свои деньги, и массовый отток денег из этого банка действительно сделает этот прогноз самосбывающимся.

Мне кажется, что подобного рода высказывания политика делают возможным то, что этот прогноз может сбыться. Распространение таких мнений может привести к тому, что поддержка снизится. Если большинство политиков Запада будет считать, что Украина не может победить, то какой смысл давать ей деньги? Какой смысл давать ей оружие? Надо договариваться с Путиным.

Но с российским диктатором договориться невозможно – вот в чем главная проблема.

И главная ошибка этого прогноза заключается в том, что такого "мира посередине" не будет. Даже если Украина вдруг решится пойти на такой мир посередине, когда ни вашим, ни нашим, Путин на это не пойдет.

Это не ситуация, которую можно прогнозировать с точки зрения здравого смысла. Диктатор здравым смыслом не руководствуется.

Думаю, Петр Павел руководствуется благими намерениями, но в данном случае он совершает ошибку не как военный эксперт, не как аналитик, а именно как политик. В политике подобного рода заявления меняют ситуацию. И это заявление Петра Павела меняет ситуацию в худшую сторону.

– Считаете ли вы, что Путину сегодня нужна пауза в военных действиях, например, на протяжении нескольких месяцев или даже лет, чтобы потом с новыми силами в третий раз пойти в наступление на Украину?

– Я думаю, что Путин сейчас не заинтересован ни в каком перемирии, ни в каком мире. Он заинтересован в продолжении войны. Тут есть определенные проблемы. Дело в том, что любая попытка пойти на какое-то перемирие, какое-то соглашение с Украиной создает большие внутренние проблемы для путинской власти.

Что ему делать со всей этой ядовитой пастой, которую он на протяжении долгого времени выдавливал, с тем ядом, который он впрыскивал в свою страну? Что ему делать с этим огромным количеством людей, которые находятся на фронте, – преступники, уголовники, убийцы, людоеды. Распускать всех по домам? Что делать со всем этим накопленным горючим материалом, всей этой массой ненависти в российском телевизоре, которая сейчас выплескивается в головы людей?

Что делать с большим количеством Z-патриотов, которые требуют чуть ли не атомной войны для того, чтобы уничтожить Украину и Запад?

Со всем этим ядовитым хозяйством Путину придется что-то делать, если он сейчас попытается каким-то образом договориться и остановить войну. Я думаю, что Путин все это прекрасно понимает и не заинтересован в каком-то перемирии.

Он будет продолжать пытаться уничтожить Украину. Его задача – чтобы Украины не было. Любая попытка остановиться, передохнуть, набрать резервы… Да, с точки зрения здравого смысла это было бы правильно. Но Путин не руководствуется здравым смыслом. Поэтому я не верю в возможность перемирия, переговоров, остановки войны.