'Стоит быть реалистами': президент Чехии удивил заявлением о завершении войны России против Украины

Президент Чехии Петр Павел считает "наиболее вероятным" результатом войны, которую Россия начала против Украины, то, что часть украинских территорий может остаться под российской оккупацией. По его убеждению, такое завершение войны может быть временным, однако это не означает, что оккупация не продлится годами.

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Об этом Павел сказал в интервью New York Times, опубликованном в понедельник, 23 сентября. Чешский президент подчеркнул, что Украине следует быть "реалистичной" относительно перспектив возвращения захваченных войсками государства-агрессора населенных пунктов.

В то же время и Россия, по словам политика, не может рассчитывать на достижение своих целей в войне.

"Самый вероятный исход войны будет в том, что часть украинской территории останется под российской оккупацией, хоть и временно", – сказал чешский президент.

Глава Чехии считает, что понятие "временно" может длиться годами.

"Нельзя говорить о поражении Украины или поражении России. Этого просто не произойдет. Поэтому результат будет где-то посередине", – сказал Павел.

Политик объяснил, что придерживается такого мнения, учитывая, что дружественные к России лидеры, такие как премьер Венгрии Виктор Орбан, подрывают европейское единство по войне и помощи Украины, а усталость от 19 месяцев активных боевых действий растет.

Он также привел примеры стран, переживших временную оккупацию, но впоследствии восстановивших свою независимость, хотя не уточнил, о каких именно государствах идет речь. Издание отмечает, что он, вероятно, имел в виду Эстонию, Латвию и Литву.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Павел сказал, что справедливый мир, который означал бы восстановление Украиной контроля над всеми захваченными Россией территориями и возмещение ущерба от войны, является "скорее иллюзией".