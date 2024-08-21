'Справедливый мир – это иллюзия': президент Чехии озвучил собственное видение завершения войны в Украине

Президент Чехии Петр Павел заявил, что США, Китай, Европейский Союз и все демократические страны должны активно содействовать мирным переговорам между Украиной и Россией. По его словам, со временем обе стороны осознают невозможность продолжения войны и переговоры станут неизбежными.

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Такое мнение он озвучил в подкасте PoliTalk. Павел подчеркнул важность участия глобальных государств в этом процессе, в частности США и Китая, для содействия переговорам по политическим, экономическим и дипломатическим вопросам.

"Я больше придерживаюсь мнения, что через несколько лет обе стороны поймут, что продолжать войну невозможно, и переговоры состоятся. В частности, существенный вклад в это должны внести мировые государства, не только США, но и Китай. И подтолкнуть обе страны к переговорам в политическом" , экономическом и дипломатическом плане", – сказал Павел.

Павел также отметил, что нынешние военные действия Украины в Курской области могут стать весомым аргументом в предстоящих переговорах, предоставляя Украине более сильную позицию благодаря контролю над частью российской территории. Он добавил, что справедливый мир должен включать возвращение всех захваченных территорий и компенсацию за нанесенный ущерб, хотя реальность может оказаться более сложной.

"Если мирные переговоры состоятся, то, скорее всего, мы еще долго будем говорить об оккупации Россией части украинской территории. С точки зрения демократических стран, заявляющих о соблюдении международного права и Устава ООН, должно произойти так, что мы будем соблюдать соглашение между воюющими сторонами" , но не примем изменение международных границ на основе агрессии. Мы будем считать территории, оккупированные Россией, временно оккупированными во время восстановления суверенитета Украины над территорией, которую она сейчас контролирует", – сказал чешский президент.

Он также подчеркнул, что у России есть ресурсы для длительной войны и призвал Запад продолжить поддерживать Украину. По словам президента Чехии, чтобы Украина могла эффективно защищаться, необходимо предоставить ей все необходимые ресурсы и позволить наносить удары по территории России.

Павел считает, что после завершения войны Украине следует присоединиться к ЕС и НАТО, чтобы предотвратить новые агрессии в будущем.

"Оставить Украину в вакууме безопасности означало бы согласиться на предстоящую войну. Но в то же время вести интенсивные переговоры с Россией по возобновлению системы безопасности в Европе. Мы несколько недооценили эти дебаты после аннексии Крыма в 2014 году", – сказал лидер Чехии.

Напомним, президент Чехии Петр Павел прокомментировал уровень поддержки, которую партнеры оказывают Украине. По его словам, военная помощь была бы достаточной, если бы наша страна могла полностью отвоевать свою территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, 44% жителей тыловой Украины считают, что пора для официальных переговоров между Украиной и Россией. Однако большинство украинцев не готовы принимать условия кремлевского диктатора Владимира Путина для завершения войны.