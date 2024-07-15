Считают ли украинцы, что время для переговоров с Россией наступило, и готовы ли согласиться на условия Путина: результаты опроса

44% жителей тыловой Украины считают, что пришло время для официальных переговоров между Украиной и Россией. Однако большинство украинцев не готовы принимать условия кремлевского диктатора Владимира Путина для завершения войны.

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Таковы результаты опроса Центра Разумкова, проведенного по заказу издания "Зеркало недели". По данным опроса, 43,9% украинцев считают, что время для мирных переговоров с Россией уже наступило, в то время как 35% не согласны с этим. Еще 21,1% затруднились с ответом.

В региональном разрезе 49% опрошенных из центральных областей положительно воспримут информацию о начале официальных переговоров с Россией. На западе Украины к переговорам готовы 35% опрошенных. На востоке страны 33% поддерживают переговоры, а 34% – нет. Самый высокий процент готовности к переговорам зафиксирован на юге Украины – 60%.

В то же время абсолютное большинство опрошенных считают, что Украине не стоит соглашаться на условия Путина для прекращения войны. В частности, 83% украинцев не согласны с выводом украинских войск из административных границ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а 84% против передачи этих областей России.

Кроме того, 77% респондентов не поддерживают отмену всех санкций Запада против России.

Опрос проводился с 20 по 28 июня, и в нем приняли участие 2027 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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