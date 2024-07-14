Нынешней поддержки Украины недостаточно, чтобы она могла отвоевать территории, – президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал уровень поддержки, которую партнеры оказывают Украине. По его словам, военная помощь была бы достаточной, если бы наша страна могла полностью отвоевать свою территорию.

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Однако сейчас это невозможно, отметил политик. Соответствующее заявление Павел сделал во время разговора в Атлантическом Совете во время визита в Техас на следующий день после вашингтонского саммита НАТО, пишет "Голос Америки".

"Было бы достаточно, если бы ее уровень позволял Украине полностью отвоевать свою территорию. Сейчас это невозможно. Надо помнить, кто соперник", – сказал он.

По словам президента, у России есть гораздо больше ресурсов, чем у Украины со всей союзнической помощью.

"Я считаю, что если Украина будет готова удерживать свою территорию, то это будет нашим успехом в обозримом будущем, мы не можем ожидать никакого значительного прорыва на линии фронта", – добавил Павел.

Он также объяснил, почему поддержка Украины должна быть важной для всех стран свободного мира.

"Мы все должны заботиться о том, что происходит в Украине, потому что это не война за территорию Украины, это война за принципы. Россия считает, что они могут достичь своих долгосрочных политических целей военной силой. Они пренебрегают международным порядком, международным правом. Они просто хотят восстановить величие Советского Союза", – отметил политик.

Как сообщал OBOZ.UA, этим летом Украина рассчитывает получить шесть истребителей F-16 от стран-партнеров и до 20 самолетов до конца 2024 года. Принятие долгожданного решения об отправке боевых самолетов было затруднено из-за переживаний партнеров, в частности относительно того, что в Украине недостаточно взлетно-посадочных полос, а имеющиеся уязвимы для атак страны-агрессора России.

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