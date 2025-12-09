Оккупационный руководитель Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что готов отдать Беларуси часть Азовско-Черноморского побережья, называя его "идеальной зоной для курортов". По его словам, стороны уже якобы обсуждали передачу участков береговой линии.

Центр национального сопротивления на временно оккупированной Херсонщине сообщает, что переговоры между российской администрацией и белорусскими структурами продолжаются как минимум с лета 2024 года. На закрытых встречах рассматривали конкретные участки между Геническ и Арабатской Стрелкой, которые могут передать в долгосрочное пользование Минску.

Во внутренних кругах Сальдо объясняет эту схему как "обмен политической лояльностью Минска", что позволяет Москве легитимизировать присутствие белорусских организаций на украинских территориях. Аналитики ЦНС отмечают, что риторика о "курортном развитии" является фикцией: на самом деле эти зоны рассматриваются как площадки двойного назначения – логистические базы, закрытые объекты и потенциальные места развертывания силовых структур РФ и Беларуси.

Фактическое участие Минска в контроле над побережьем, по оценкам специалистов, позволяет Кремлю расширять военно-политическое присутствие, обходить нормы международного права и закреплять союзников на украинских землях. Херсонщина в такой схеме выступает ресурсной территорией, где "курортные планы" служат лишь прикрытием для стратегических проектов государств-агрессоров.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел Украины осудило встречу Александра Лукашенко с Владимиром Сальдо, назвав ее демонстративным пренебрежением к суверенитету и территориальной целостности Украины.

