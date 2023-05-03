Оккупанты ударили по Константиновке на Донетчине дронами-камикадзе и обстреляли Токаревку на Херсонщине: есть погибший и раненый

Российские войска ночью ударили по Константиновке Донецкой области дронами-камикадзе, а днем обстреляли из артиллерии – вследствие вражеских атак ранен один человек. Кроме того оккупанты с утра накрыли огнем Токаревку Херсонской области, там погиб мужчина.

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В Константиновке повреждены два объекта инфраструктуры, пять многоэтажных и семь частных домов. Об этом утром 3 мая сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (фото размещены внизу новости).

Он добавил, что на Волновахском направлении под огонь РСЗО "Град" попала Новоукраинка – там поврежден 1 дом.

На Донецком направлении враг дважды обстрелял Кураховскую громаду– 1 человек ранен в Ганновке. Также зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады.

На Горловском направлении поврежден инфраструктурный объект в Пивничном Торецкой громады. В течение суток обстрелам подверглись также села Соледарской громады.

Всего за сутки вследствие российских обстрелов были ранены трое жителей Донетчины.

В свою очередь в Херсонской ОВА сообщили, что армия РФ утром в среду ударила по Токаревке Дарьевской громады на Херсонщине.

"По предварительной информации, один человек погиб. Во дворе собственного дома травмы несовместимые с жизнью получил 47-летний мужчина. На месте работают экстренные службы", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 3 мая оккупанты запустили по Украине 26 дронов, 21из них сбила ПВО. Прилеты есть в Днепре, Кропивницком и на Николаевщине.

– В Днепре дрон попал в административное здание, там вспыхнул пожар. Спасатели ликвидировали возгорание.