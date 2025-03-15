Олигархи подталкивают Путина к миру, но Трамп готов терпеть до мая: что будет потом? Интервью с Обуховым

Кремлевский диктатор Владимир Путин достаточно быстро отреагировал на инициативу Украины и США о 30-дневном перемирии на фронте, но при этом ушел от прямого ответа, готов ли поддержать ее. В российском информпространстве "лакеи" Путина заявляют о том, что России нужно не перемирие, а "долгосрочный мир". Таким образом, Путин тянет время. Но как долго четкого ответа готов ждать глава Белого дома Дональд Трамп?

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Максимум – до окончания его первых ста дней в должности президента США, то есть до конца апреля, поскольку намерен продемонстрировать и американцам, и всему миру, что достиг чего-то по-настоящему значимого. Что предпримет Трамп, если не дождется внятного ответа Путина? Пустит в ход свои рычаги влияния, прежде всего, экономические, несмотря на то, что его можно назвать "агентом влияния" Кремля. А как же окружение Путина? Оно заинтересовано, как минимум, в перемирии, а лучше в окончании войны, поскольку несет колоссальные убытки. Те, кто "ближе к телу", подталкивают Путина к этому шагу. Но реальность такова, что сегодняшняя Россия – неофашистское государство, война для которого – главная парадигма существования.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп российский террор" (США) Герман Обухов.

– Как мы видим, Путин достаточно быстро отреагировал на решения, которые были приняты США и Украиной в Саудовской Аравии в отношении 30-дневного перемирия. Значит ли это, что он действительно боится Трампа и его гнева?

– А как он отреагировал? Я не услышал, чтобы он согласился на предложение. Он сказал: "Мы посмотрим, мы подумаем, мы рассмотрим предложение..." Он приехал в Курск, отдал распоряжение, чтобы противника разгромили, уничтожили, взяли в плен. Я не понял, в чем позитивный отклик Путина? Я не видел, чтобы он захлопал в ладоши и сказал: "Мы на все согласны". Как и остальные его сатрапы, лакеи, окружение, которые заявляют: "Нет-нет, перемирие нам не нужно, нам нужен долгосрочный мир".

– Но согласитесь, чаще всего позицию Кремля доносит Песков, а не лично Путин. А здесь высказался он сам, причем достаточно быстро. Это необычно.

– Да, в этом что-то есть. Все-таки в процесс вовлечен президент США. Конечно, Путину есть чего опасаться, поскольку у Трампа имеются достаточно сильные рычаги влияния. По сути, Трамп является агентом влияния.

Но давайте правильно воспринимать этот термин. Агент влияния – это не тот, кто будет беспрекословно выполнять все, что ему скажет Москва. Это несколько примитивно. Это не тот уровень. И Трамп – не тот человек. Да, он понял, что на него имеется компромат. Да, он благодарен Путину за то, что тот помог ему избраться на первый срок. Российское ГРУ работало на Трампа против Клинтон. Он благодарен Путину и за финансовую поддержку – российские олигархи покупали у него недвижимость по стоимости, превышающей рыночную в 3-4 раза.

Но сейчас у Трампа последний срок, ему необходимо как-то "отмыться" от того, что на него повесили всех собак, которых только можно, после первого срока. То есть он по определению не может демонстрировать, что сдался Путину. Кроме того, у США есть Сенат и Конгресс, есть и республиканцы, которые до сих пор независимые. И в этом плане играть с Путиным достаточно опасно.

Что может сделать Трамп? Понятно, что он не пошлет в Россию войска, томагавки, но оказать сильное экономическое давление для него элементарно: эмбарго на газ, нефть, отключение от SWIFT всех банков России.

– Насколько я понимаю, задача Трампа сегодня – это все-таки остановить боевые действия во что бы то ни стало. Вопрос: рискнет ли Путин не играть в эту игру Трампа? Можно ли сделать вывод, что Путин де-факто отказался от предложенного 30-дневного перемирия?

– Я не могу этого утверждать, потому что он не сказал ни да, ни нет. Он ушел от прямого ответа. Поэтому говорить о том, что он отказался, точно так же неверно, как и утверждать, что он согласился.

Но это будет видно по факту. Если не будет эскалации, ракетных обстрелов, не будет ничего, то можно будет сказать, что Путин принял предложение. Если же все будет продолжаться, как ранее, то, думаю, США будут предпринимать какие-то экономические меры.

Но мы должны помнить одну очень важную вещь: мы не можем полностью доверять тому, что говорит Путин.

– Понятно, что Путин играет в свою игру, он тянет время. Как думаете, насколько долго хватит терпения Трампа?

– У него есть такая веха – сто дней, которые истекают в мае (ровно сто дней со дня инаугурации, 21 января, будет 30 апреля. – Ред.). Это Пасха, 9 мая, все эти праздники и прочее.

И до этого времени Трамп захочет показать, что он что-то сделал. Потому что на сегодняшний день он не сделал. Он сделал только хуже экономике, биржа просела, он почти поссорился с Канадой, с Европой. И его электорат, по большому счету, недоволен.

Но я хотел бы подчеркнуть, что с современной Россией невозможно о чем-то договариваться. С неофашизмом невозможно договариваться ни о чем, его философия и парадигма – это война. Это аксиома. Рашизм – это фашизм в отдельно взятой стране, в России.

– Как вы думаете, какую позицию могли бы занять олигархи и окружение Путина в вопросе перемирия?

– Конечно же, они за перемирие. Не в открытую, но втихаря, между собой они его поддерживают. Те, у кого есть "доступ к телу", наверное, также подталкивают Путина, дескать, давай как-то решать, как-то прекращать войну, потому что с экономикой все плохо. Еще Бжезинский говорил: сначала надо разобраться, чья эта элита – российская или западная. Хотя она и сидит, спрятавшись в России, весь ее бизнес был с Западом. Что там Китай? Это не спасение. А Европа всегда покупает газ, нефть, алюминий...

– То есть российские элиты в целом настроены на прекращение войны как таковой, но не оказывают решающего влияния на решения Путина?

– Кто-то имеет определенное влияние. Например, Ковальчук и другие, кто помог Путину укрепить власть. И их бизнес идет к упадку, ведь без торговли с Западом, что они могут сделать в одной России или с Китаем? Если Китай под влиянием США приостановит широкое взаимодействие с Россией и если Индия также затормозит, то я не представляю, что они будут делать, где вообще будут брать деньги.

Надо же платить тем, кто идет воевать, надо платить силовикам внутри страны, чтобы поддерживать какой-то порядок и власть. А если не платить, кто за "спасибо" будет спасать Путина и его режим? Без денег – они никто, страна начнет рассыпаться...