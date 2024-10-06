Олицетворял антипутинские протесты: на войне погиб россиянин, воевавший за Украину в составе Легиона 'Свобода России'. Фото

В России сообщили о гибели в Харьковской области российского активиста Ильдара Дадина. Он сражался на стороне Украины в рядах "Сибирского батальона" с лета 2023 года, а с декабря того же года присоединился к Легиону "Свобода России".

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В России Дадина в 2015 году осудили за "неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведение митинга", он стал первым осужденным по этой статье в РФ. О гибели воина сообщила российская журналистка Ксения Ларина в сети X.

"Только что сообщили, что погиб Ильдар Дадин. В бою на Харьковщине", – написала Ларина 5 октября.

Российское оппозиционное издание SOTA уточнило, что известие о гибели Дадина, выбравшего себе псевдо "Ганди", Ларина получила от бывшего российского банкира Игоря Волобуева, также воюющего на стороне Украины. Тот же в свою очередь якобы узнал о потере от россиянина, служившего вместе с Дадиным.

При этом в пресс-службе Легиона "Свобода России" на запрос издания SOTA с просьбой подтвердить или опровергнуть сообщения о гибели Дадина от комментариев отказались.

"Ганди – боец "Легиона "Свобода России", о ходе боевых действий до конца операции комментарий не даем, спасибо за понимание", – цитирует SOTA полученный ответ.

Ильдар Дадин родился 14 апреля 1982 года в Московской области. Был достаточно известным оппозиционным активистом, а также первым россиянином, приговоренным к лишению свободы по статье 212.1 Уголовного кодекса РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", появившейся в России в июле 2014 год.

Еще до приговора суда, который в марте 2016 года приговорил Дадина к 2,5 годам лишения свободы, его неоднократно задерживали за гражданскую позицию, в том числе за участие в акциях в поддержку Украины в 2014 году.

В феврале 2017 года Дадин вышел из тюрьмы из-за "процессуальных нарушений", допущенных по его делу. Он продолжил участвовать в протестах в РФ, а статью, по которой активиста упекли за решетку, в России стали называть "дадинской".

Незадолго до начала полномасштабной войны жене Ильдара Александре Свешниковой, гражданке Украины, аннулировали вид на жительство в России.

А уже после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Дадин в марте 2022 эмигрировал в Польшу. А в июне 2023 присоединился к "Сибирскому батальону" и начал защищать Украину с оружием в руках.

Свое решение в интервью "Медиазону" Дадин объяснял тем, что не видел больше смысла в ненасильственном сопротивлении режиму Владимира Путина.

На своей странице в Facebook Дадин 25 февраля 2022 года написал: "путин и российские фашисты, ИДИТЕ НА#УЙ из Украины!".

В марте он призывал россиян выходить на улицы с требованием к Кремлю остановить безумную войну, а также публиковал свидетельства зверств оккупантов в Украине.

"Будь проклят на десятки поколений российский фашизм. Одна из самых лживейших, подлейших, гнусных и отвратительных форм фашизма в мире – это российский античеловечнейший фашизм и нацизм… Российское истинное зло, которое лицемернейше называет себя добром и гнусно приписывает собственные страшнейшие преступления своим жертвам… Чудовищно… Сколько крови и страданий принёс и продолжает нести миру российский фашизм", – писал он 16 марта, сопроводив пост фото из разрушенного и объятого огнем украинского Ирпеня.

Последнее сообщение на странице датировано 17 марта 2022 года. Тогда Дадин репостнул пост российского социолога Игоря Эйдмана, в котором тот констатировал: "Путинская агрессия прекратится только, когда российские войска будут разгромлены и побегут в панике из Украины".

Напомним, ранее стало известно, что в Курской области погиб грузинский доброволец из спецподразделения "Тбилиси". Георгий Роинишвили был заместителем командира этого спецподразделения.