Омбудсмены Украины и Турции встретились с семьями украинских военнопленных: о чем говорили

Во вторник, 26 марта, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встретился со своими турецкими коллегами – главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем и омбудсменом Садеттином Калканом. Это государство помогает Украине защищать права украинских военнопленных и незаконно задержанных гражданских, а также в поисках без вести пропавших украинцев.

Об этом Лубинец сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что во встрече в Киеве приняли участие более 800 человек, среди которых были родственники наших военнопленных, представители ГУР и СБУ, Координационного штаба по обращению с военнопленными, ООН и МККК.

"РФ нарушает все права военнопленных и гражданских заложников, находящихся на ВОТ, а также в РФ – я о том, что не допускаются представители МККК, других международных организаций к местам содержания, не дается возможность верифицировать военнопленных, оказать им медпомощь, какую-либо вообще помощь, в которой нуждаются наши граждане", – сказал Лубинец, передает "Укринформ".

Он также отметил, что Украина хочет, чтобы турецкая сторона подняла вопрос относительно смешанных медицинских комиссий. Наша страна их создала и стремится к тому, чтобы соответствующие комиссии были созданы и в РФ.

Родные военнопленных просили Малкоча обратить внимание на тяжелораненых защитников, в том числе на военных моряков, и на вопрос возвращения тел погибших военных с оккупированных территорий. Они также призвали турецкого омбудсмена помочь освободить из плена женщин.

"Отмечу, что мы боремся за каждого и каждую, кто остается в плену РФ. Мы ищем все новые подходы и конкретные действия! Надеюсь, эта встреча и слова, которые родные сказали Шерефу Малкочу, – приведут к результату!" – резюмировал Лубинец.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия заблокировала проведение международного расследования по падению самолета Ил-76 в Белгородской области, на борту которого, как заявила Москва, находились украинские военнопленные. Пока нельзя говорить о каких-либо новых обстоятельствах происшествия.

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