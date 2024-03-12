'Он – неадекватный человек': Зеленский назвал цель Путина в войне против Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основная цель президента РФ Владимира Путина в войне против Украины – это разрушение нашего государства. Глава страны также заявил, что российский диктатор является "неадекватным человеком".

Об этом он сказал в интервью французским медиа BFM TV и Le Monde, соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале президента. Он также вспомнил о ракетной атаке оккупантов 6 марта по Одессе, в день, когда он вместе с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом находились там с официальным визитом.

Он отметил, что удар РФ баллистической ракетой, состоявшийся в нескольких сотнях метров от места, где находился он вместе с лидером Греции, демонстрирует то, что Путин "нездоровый человек".

"Когда спрашивают, какие цели у Путина… Он – неадекватный человек. Первая цель – разрушение любым методом Украины и всего живого, что есть в Украине", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, во время баллистической атаки по порту Одессы утром 6 марта оккупанты выпустили ракету с территории временно оккупированного Крыма. Поэтому между фиксацией угрозы и прилетом прошло очень мало времени. Удар произошел, когда в порту находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Глава Украинского государства поделился подробностями инцидента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно наше государство должно определять справедливое окончание этой войны. Для этого необходима максимальная инициатива и максимальная концентрация с нашей стороны.

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