'Они 50 лет готовились к войне': эксперт объяснил, как сотрудничество Украины и Южной Кореи может изменить ситуацию на поле боя

Если Сеул реализует свои намерения по отправке южнокорейских специалистов в Украину и предоставлению вооружения, это действительно может изменить ситуацию на поле боя. Южная Корея – это страна, которая 50 лет готовилась к войне, имеет большую современную армию и огромный арсенал новейшего оружия.

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Об этом рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он отметил, что российский диктатор Путин не учел возможный ответ Сеула на эскалацию путем приглашения к войне КНДР.

"Как говорят, по состоянию на данный момент, Южная Корея тождественна тем, что осталось в России, но более современная. У них есть свой ВПК, который производит оружие, и, например, та же Польша покупает и Крабы - это самоходные гаубицы, и танки южнокорейские, у них есть свой зенитно-ракетный комплекс. Поэтому, если они примут решение поставлять в Украину оружие, это будет очень хорошо для нас, и это действительно может изменить ситуацию. Кроме того, сейчас появилась информация, что есть ряд военнослужащих. в отставке в Южной Корее, которые готовы уехать в Украину, и это может быть очень хорошо, если они поедут вместе с техникой и будут учить прямо здесь украинцев ею пользоваться. Поэтому, я думаю, это тот момент, который Путин не просчитал, когда пытался. начать эскалацию путем приглашения к войне Северной Кореи", – сказал эксперт.

Александр Леонов также объяснил, как поддержка со стороны Южной Кореи может усилить наших военных на фронте и какое оружие может помочь нам. По его словам, это танки, гаубицы, а в первую очередь – снаряды, имеющие в Южной Корее в огромных запасах.

"Они могут предоставить танки, они могут предоставить самоходные гаубицы, они могут усилить наше ПВО. Главное – они могут очень быстро изменить баланс по снарядам, минам между Украиной и Россией на поле боя, потому что у них склады, где, по существу, очень много запасов. Если им с логистикой помогут наши союзники, то я думаю, что здесь поток может быть достаточно велик. Поэтому как раз поддержка Южной Кореей – это тот вариант, когда может очень быстро измениться ситуация на поле боя", – подчеркнул эксперт.

Напомним, на этой неделе в Украину с визитом прибудет южнокорейская делегация, она встретится с представителями разведки и обороны, чтобы обменяться данными с поля боя и обсудить вопросы сотрудничества.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что его страна "не будет сидеть без дела" и предпримет ответные шаги на отправку военных КНДР в Росмию. По его словам, Сеул будет принимать необходимые меры в зависимости от масштабов военного сотрудничества Пхеньяна и Москвы. В частности, может пересмотреть свою позицию о предоставлении оружия Украине.

Ранее издание Newsweek написало, что правительство Южной Кореи рассматривает возможность отправки в Украину своего персонала, в том числе офицеров разведки и специалистов по КНДР.

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