"Они хотят нас уничтожить": пропагандист Соловьев устроил истерику из-за масштабных учений НАТО. Видео
Главный пропагандист РФ Владимир Соловьев снова в панике. На этот раз такое поведение ведущего телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" повлекло за собой масштабные военные учения НАТО, которые начались 22 января 2024 года. Сценарием учений является нападение армии РФ на территорию Альянса.
Видео истерики Соловьева опубликовал Telegram-канал Центр противодействия дезинформации. Приспешник Кремля уже традиционно пугает всех ядерным оружием.
"Мне хочется, чтобы этот сценарий был очень коротким. Они концентрируются, и мы ядерным оружием сносим к чертовой матери всех. И не надо мне рассказывать об их мирных! Они напрямую говорят об уничтожении России, они для этого собирают НАТО, они должны понимать: мы не будем с ними играть!", — сказал Соловьев.
Для учений НАТО планирует мобилизовать около 90 тысяч солдат, так что это будут самые большие со времен окончания холодной войны маневры. В частности, Бундесвер предоставит 12 тысяч солдат, а также 3 тысячи транспортных средств и 30 самолетов, Великобритания — авианосец и несколько истребителей F-35.
Учения будут проходить под названием "Непреклонный защитник 2024" (Steadfast Defender 2024) и продлятся до мая. Их хотят развернуть в Северной Норвегии, другими планируемыми местами маневров называют Литву и Венгрию.
Ранее OBOZ.UA писал, что 22 января НАТО начинает крупнейшие военные учения за последние десятилетия. Последние подобные учения прошли в 1988 году. Участие в них примут все страны НАТО, а также Швеция, которая является страной-кандидатом на вступление в Альянс.
Также мы сообщали о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность нападения страны-агрессора РФ на Альянс. По его мнению, прямой угрозы этого нет, а если члены блока продолжат инвестировать в оборону и проводить военные учения для усиления своей обороноспособности, НАТО не будет угрожать нападению России.