'Они нам даже патроны давать не хотели': оккупант пожаловался жене на отношение командиров к мобилизованным. Перехват

У оккупантов растет напряжение из-за ситуации на фронте и больших потерь в личном составе. Российские солдаты жалуются на нехватку боеприпасов и на командование, оставляющее их на произвол судьбы.

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Военная разведка Украины перехватила телефонный разговор оккупанта с женой, в которой он жалуется, что "двухсотые" у них есть даже в тылу. Соответствующую аудиозапись обнародовали в ГУР (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам оккупанта, военные с его взвода недавно ездили в Луганск. Их поездка завершилась одним погибшим и двумя ранеными среди них. Причем речь идет именно о тех захватчиках, которые "стояли в тылу".

Оккупант также рассказал, что командира у них уже нет, он давно уехал. Других руководителей там тоже нет. В сущности, их просто оставили самих. Причем без боеприпасов.

Он пожаловался, что ему с товарищем пришлось "намутить" какой-то пулемет и немного патронов. Боеприпасы, по его словам, российская армия даже своим не хочет давать.

Также он признался, что большую часть времени он и его товарищи никуда не ходят – боятся, потому что стреляют со всех сторон. Если куда-то и выдвигаются, то используют транспорт, который украли у местных жителей.

Оккупант также рассказал жене, что, несмотря на обещание комбата отправить их в тыл, они оказались на передовой. Пожаловаться, по его словам, некому – командиры их оставили, а военное начальство боится сюда ездить.

Теперь, говорит оккупант, они просто не знают, что делать.

"Не знаю, что и как, как это будет выглядеть? Сюда боятся все ездить", – жалуется захватчик своей жене.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения ВС РФ продолжают нести большие потери в Украине. Солдаты не желают участвовать в боевых действиях, даже некоторые командиры отказываются выполнять приказы.

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