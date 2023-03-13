Они приближают нас к победе: воинам ВСУ, воюющим под Бахмутом, нужна помощь

Одно из подразделений ВСУ, которое сейчас защищает украинский Донбасс, обратилось к гражданам с просьбой о помощи. Бойцам 23-го отдельного батальона специального назначения (23-й ОБСП), воюющим под Бахмутом, очень нужны тепловизор, "Мавики", рации и планшеты.

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Эта техника, а также некоторые медицинские вещи позволят воинам-защитникам обеспечить бесперебойную связь, видеть врага и уничтожать его в любое время суток, а вместе с тем – спасать собственные жизни. На днях ребята отправились на оборону города-крепости на Донетчине после нескольких дней учений, поэтому сбор срочный (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

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"Ты никогда не знаешь, кто будет твоим плечом, рукой помощи, опорой в сложный для тебя период. Часто это совсем не те, на кого ты рассчитывал, но они точно будут. Так мы с вами закрываем нереальные сборы, из капель ресурса каждого делаем океан поддержки для наших ребят, которые стеной стоят за каждого из нас с вами. Только вам решать, стоять в стороне от всех этих событий, понимая, что купить дрон, рацию, планшет вам "не по карману" и все это должно предоставить МО, или протянуть руку помощи и, возможно, именно она будет решающей", – заявили организаторы сбора.

Потребности воинов 23-го ОБСП:

– тепловизор ThermEye Cyclops 335 – 10 шт. (стоимость одного ориентировочно 69 тыс. грн);

– рации Motorola dp4400e (с 256е) + акб – 40 шт. (ориентировочная стоимость 27-36 тыс. грн);

– квадрокоптер Mavic 3 – 3 шт. (около 126 тыс. грн);

– планшеты под программу армии SOS "Кропива" – 15 шт. (7-12 тыс. грн), говорится о рекомендованных моделях 8 дюймов: Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Lenovo Tab M8 HD, Samsung Galaxy Tab A 8.0.

– мягкие эвакуационные ноши;

– медицинский тактический рюкзак;

– турникеты.

На сегодня накоплено уже 193,3 тыс. грн, но цель – собрать по меньшей мере 223 023 гривны. Конечно, эта сумма условна и символическая, ведь если примерно подсчитать, сколько стоит все то, что нужно ребятам, она будет значительно больше.

Однако даже 1 гривна в таких случаях важна. Кроме того, большое значение имеют репосты о сборе в соцсетях и комментарии под ними, ведь так информацию сможет увидеть больше людей. Помощью является и предоставление контактов, где можно приобрести необходимые вещи по оптимальной цене.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры Юрий Сплин и Андрей Фреюк открыли сбор на беспилотный авиационный комплекс для ВСУ, который необходим для работы в тылу российских оккупантов и сохранения жизней украинцев. До 31 марта необходимо собрать 881 тысячу гривен.

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