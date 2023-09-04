Они приближают победу: украинским воинам на передовой нужен рой дронов-камикадзе. Как присоединиться к помощи

Украинским военнослужащим, которые воюют на Запорожском направлении, нужны дроны-камикадзе для уничтожения врага. Часто защитникам приходилось покупать технику за свои средства, но многие украинцы также могут присоединиться к помощи и таким образом отомстить россиянам за ночные воздушные тревоги.

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Оператор дрона Валентин Ильчук сейчас формирует очередной рой дронов-камикадзе, которые будут минусовать оккупантов на конкретном участке фронта. Об этом в Facebook сообщил шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

С начала российской агрессии в 2014 году Валентин Ильчук участвовал в АТО, а с февраля 2022 года защитник также отстаивает суверенитет Украины на передовой. Военный освобождал Киевщину, Херсонщину, а теперь уничтожает врага на Запорожском направлении.

Боец прошел обучение на оператора дрона, практиковался в аэроразведке и теперь формирует очередной рой дронов-камикадзе, который поможет достичь успеха на конкретном участке фронта. Часто военные за свои средства покупали технику и оборудование, но к уничтожению врага может присоединиться каждый желающий.

Защитникам необходимо приобрести 50 дронов-камикадзе с комплектующими для полноценного оснащения экипажа – с бортами, наземной станцией, платами инициации и специфическим боекомплектом. Общая сумма сбора 1 800 000 грн. Это хорошая возможность "отблагодарить" оккупантов за ночные воздушные тревоги.

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Напомним, третья отдельная штурмовая бригада (3-я ОШБр), которая ведет боевые действия на одном из самых горячих направлений фронта – Бахмутском, нуждается в помощи, поэтому был запущен сбор средств на ремонт автомобилей. Цель сбора – 200 000 гривен.

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