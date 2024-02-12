'Они являются одной из основ нашей защиты': Зеленский пообещал полное государственное содействие всем производителям РЭБ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего, на котором впервые присутствовало новое военное командование. На нем глава государства заслушал доклады по поводу защиты объектов критической инфраструктуры, которые остаются целями российских ракет и дронов.

Об этом Зеленский сказал в понедельник, 12 февраля, в своем вечернем обращении к украинцам. В частности, он отметил работу мобильных огневых групп, которые сейчас играют одну из основных ролей в защите украинцев от воздушных атак противника.

"Чтобы добавить больше защиты, добавляем больше силы, больше возможностей нашим мобильным огневым группам. Увеличим и количество таких групп. Я благодарен всем, кто служит в мобильных огневых группах, тренирует их и помогает", – подчеркнул гарант.

Также на Ставке заслушали доклад об обеспечении всех подразделений наших Сил обороны снарядами, дронами и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Каждый в Украине, кто может производить эффективные системы радиоэлектронной борьбы, заслуживает полное государственное содействие на всех уровнях: и на центральном – от правительства, и в каждом регионе, где есть такой потенциал. Я благодарен всем представителям, в частности, местной власти и каждому украинскому предпринимателю, всем украинским разработчикам, которые развивают такое производство – системы РЭБ", – сказал Зеленский.

На Ставке новые военные командующие и командующие по направлениям докладывали о ситуации на фронте: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. Отдельный доклад касался действий Сил обороны на юге, в частности в Херсонской области.

Гарант рассказал, что сегодня он также провел длительное совещание насчет подготовки международной работы в феврале. В частности, речь шла о Мюнхенской конференции по безопасности – важной не только европейской, но и глобальной платформе.

"Украина представит свое видение в этом году. И во многом решающего года – тех перспектив, которые есть у всех нас, у всех свободных наций, которые точно не должны быть потеряны. Сотрудничество имеет значение. И я благодарен всем в мире, кто это осознает, всем, кто помогает, каждому лидеру, каждому государству, которые хотят честного мира так же, как и украинцы. Слава всем, кто сохранил и бережет Украину! Слава всем, кто сражается ради нашего государства и людей!" – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, на Ставке 12 февраля обсудили приоритетные вопросы, такие как линия фронта, защита критической инфраструктуры от российских атак и обеспечение армии всем необходимым. Докладывали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.

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