ООН импотентна: Климкин заявил, что подрыв Каховской ГЭС изменил все

Совершив подрыв дамбы Каховской ГЭС, страна-агрессор Россия нарушила резолюцию Совбеза ООН о защите инфраструктуры, которую сама поддержала в 2017 году. В ситуации экологической катастрофы, вызванной действиями РФ, эта организация оказалась неспособна ни на что.

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Такое заявление в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL сделал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "ООН остается такой же импотентной, как всегда и была", – подчеркнул он.

Как напомнил дипломат, в феврале 2017 года, когда Украина председательствовала в Совбезе ООН, "мы протолкнули резолюцию по защите критической инфраструктуры. Тогда даже Россия это съела. И теперь она нарушила именно то, против чего тогда не возражала".

"Поэтому даже на площадке ООН мы должны всем говорить: смотрите, если мы не найдем пути, надежные способы, как защитить критическую инфраструктуру, то ящик Пандоры открыт. Будут разрушаться газопроводы, нефтепроводы, транспортные и другие коммуникации. И тогда жизнь фундаментально изменится", – сказал Климкин.

По оценкам дипломата, тотальное нарушение Кремлем всех международных норм, в частности, гуманитарных повлекло за собой существенные изменения в позиции не только стран Запада, но и тех, которые к ним не относятся, в отношении путинской России. Да, сегодня речь уже не идет о "компромиссе ради компромисса" или "деэскалации ради деэскалации".

"И даже китайцы четко говорят: мы должны смотреть, как должно выглядеть устойчивое решение. Это при том, что китайцы, конечно, не заинтересованы в победе ни Запада, ни Путина. И это значит, что в последние несколько месяцев есть время истины – это смена настроений. Она происходит в поставках вооружений, она чувствуется в том, что компромисс ради компромисса – это уже не опция", – заявил дипломат.

Полную версию интервью с Павлом Климкиным вскоре читайте на OBOZREVATEL.

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