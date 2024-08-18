'Опасно, мины': на Черниговщине фермеры оригинально использовали таблички саперов

Фермеры на Черниговщине насадили овощей среди табличек с предупреждением о минах. К этим знакам аграрии даже подвязывают растения.

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Об этом 18 августа рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. В официальном Telegram-канале ведомства обнародовали фото и видео грядок с овощными культурами.

"Заминированные помидоры": в Черниговской области местные подвязывают овощи табличками "Опасно, мины!", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили: саперы в шоке и призывают не использовать предупредительные знаки в хозяйстве, а также соблюдать правила безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине 50-летний мужчина подорвался на взрывчатке в собственном огороде. Врачам пришлось ампутировать ему ступню.

Напомним также, недавно в ГСЧС предупредили о новом виде минной опасности – так называемых взрывных "мячиках", то есть осколочных авиабомбах ШОАБ-0,5. Одна кассетная авиабомба РБК-500 содержит 565 таких "шариков" массой по 400 граммов каждый.

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