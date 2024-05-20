'Оперативности свободному миру до сих пор не хватает': Зеленский описал текущую ситуацию по защите украинского неба. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты активно бьют авиабомбами по местам боев на передовой, что в очередной раз доказывает необходимость дополнительных средств ПВО. Кроме того, новые системы необходимы Украине для подготовки перехода Воздушных сил на новые боевые самолеты.

Однако в этих двух вопросах свободному миру все еще не хватает оперативности. Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 817-го дня войны с Россией.

В то же время, по словам Зеленского, Силы обороны повсюду на фронте сохраняют контроль. Главком ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на донецких направлениях и Харьковщине.

Президент отметил, что войска РФ активно применяют управляемые авиабомбы и в районах города Часов Яр, и на Покровском направлении, и в районе Липцев Харьковской области, и в других местах боев.

"Это снова и снова возвращает к потребности в ПВО – в дополнительных системах защиты, которые могли бы существенно снизить сложности для наших воинов и угрозу для наших городов и громад. А также это касается подготовки перехода наших Воздушных сил на новые боевые самолеты. К сожалению, в этих двух задачах оперативности свободному миру до сих пор не хватает", – сказал он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что продолжается "перспективная работа" с несколькими партнерами и есть надежда на то, что наступит день, когда ЗРК Patriot будут защищать небо над восточными областями, Харьковом, Сумами и другими городами.

"Благодарю всех партнеров, которые понимают эту нашу потребность и ее значение – реальную стратегическую силу ПВО в этой войне", – отметил президент.

Также он рассказал, что провел длительное совещание по подготовке к Саммиту мира.

"О том, какие государства уже с нами на Саммите, о том, с какими надо еще поработать. Понятно уже сейчас: Саммит будет действительно глобальным, лидеры со всех континентов будут представлены. Многие нации ценят нормальное, мирное сожительство народов. Мы понимаем уже и содержательное наполнение Саммита – какой результат встречи должны получить", – сказал глава государства.

Президент отметил, что провел в этот день телефонный разговор с премьер-министром Хорватии, который подтвердил свое участие в Саммите мира.

"Спасибо за это и за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства, за поддержку нашей обороны. Хорватия также поддерживает и наше вступление в Евросоюз, плюс мы работаем ради присоединения Хорватии к декларации "Группы семи" о поддержке Украины – о гарантиях безопасности для нашей государства", – добавил Зеленский.

Кроме того, президент проинформировал, что уже фактически подготовлено несколько новых соглашений о безопасности с государствами Европы, еще несколько соглашений с нашими партнерами сейчас – на стадии согласования конкретных деталей.

"И в ближайшее время усилим эту новую архитектуру безопасности для нашей страны. Будут подписаны новые соглашения. Шаг за шагом мы создаем новые опоры для международного порядка, основанного на правилах", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что США неуклонно стоят с Украиной и будут продолжать поддерживать ее военной помощью, чтобы ВСУ получили все, в чем нуждаются в войне с агрессором Россией. В топ-приоритетах поставки вооружения от Соединенных Штатов сейчас есть системы ПВО и снаряды к ним.

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