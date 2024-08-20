Одновременное закрытие вопроса с Коренево и Глушковским районом ставит путину оперативный пат.

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А он будет закрыт и, не удивлюсь, если до конца этой недели – начала следующей.

В то время как российская федерального уровня пропаганда уделяет всё внимание продвижению российских войск на Торецко-Покровском направлении, а так же визиту военного преступника путина, разыскиваемого МУС в Азербайджан, локальная, уровня "военкоров" и "воен-блогеров" не вхожих в пул приближённых к телу, трезвонят о кризисе на Курщине. И правильно трезвонят.

Удобная и ближайшая логистика на Белгородскую область – не работает. Логистика по КО страдает оперативностью из-за огневого контроля СОУ над основными артериями. Целый район, Глушковский, оказался в изоляции и понтоны проблему не решат, тем более что они уязвимее стационарных мостов, а пропускная способность, как ни крути, но всё же ниже. Группировка РОВ в Глушковском районе, не буду говорить, сколько там л/с, поскольку никто, кроме генерала Сырского, точно не знает, а он не скажет, но оказывается в положении ограниченного времени выхода на северный берег Сейма. Но вместо оперативного вывода этой группировки, командование РОВ пытается им перебрасывать МТО и подкрепление…

Попытка отвлекать внимание россиян на всякие посторонние темы, некоторых из ораторов их агит-площадок начинает не на шутку взбешивать.

Но, с учётом перспективы ближайших дней и закрытия рядов вопросов, очевидно, что у СОУ открывается дорога на Рыльск. Здесь не нужно быть гением семи пядей во лбу, чтобы не видеть возможность перерезать логистический узел, когда юг, юго-запад и юго-восток у тебя прикрыт, а до самого узла осталось 15 километров. И даже не нужен штурм города, с городскими боями и вот этим вот всем, достаточно огневого контроля – дистанционно. Хотя, напомню, что Рыльск разделён рекой Сейм на две части, с всего двумя связующими мостами, со всеми вытекающими.

Уверен, что по состоянию на 6 сентября, ровно месяц от начала Курской операции, зона контроля СОУ в КО увеличится до 2 тысяч квадратных километров и охватывать будет куда более значительный оперативный простор.

К тому моменту у РОВ бои за Покровск могут даже не начаться. А если даже и да, то, ещё не достигнут своей кульминации.

Между чем и чем будет сделан выбор у путина? Уверен, он сделает ожидаемую хищническую ставку на Покровск, а это попахивает ещё большими потерями в КО, несоизмеримыми с теми "приобретениями" которые получили РОВ с начала 2024.

Когда в декабре 2023 года я описывал стратегию СОУ на 2024, то отмечал, что она будет оборонного типа, с редкими контрактующими действиями, заключающаяся не столько в освобождении и удержании территорий, сколько в истощении врага. На одного погибшего нашего воина, 7-10 ликвидированных оккупантов. На 1 наш танк, 4-5 уничтоженных их и больше. И до 6 августа происходящее в зоне БД это работало. С 6 августа начался совсем другой размен, который для всех стал полной неожиданностью.

На каждый захваченный врагом квадратный километр нашей земли – 2, 3, 4, 10 квадратных километров российской. На каждые 2-3 километра продвижения врага вглубь нашей территории в течение недели, 2-3 км вглубь территории россии продвижение СОУ в сутки.

Вытянуть размен по потерям в 2024-м российская армия, горе пополам, но ещё смогла бы, а вот территориальный – нет.