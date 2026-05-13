Оператор ССО 'Кипиш': враг не ожидал такой наглости и растерялся

Это тот случай, когда позывной звучит как своеобразный сигнал: рядом с ним никогда не бывает скучно. "Кипиш", который в мирное время работал лесником на Кировоградщине, говорит просто, иногда резко, без лишних украшений и без попыток выглядеть героем, но именно эта прямота и держит внимание – потому что за ней опыт. Опыт оператора 3-го отдельного полка Сил специальных операций имени князя Святослава Храброго, который за несколько лет войны успел увидеть, как меняется сама ее сущность.

Когда его спрашивают, кто такой оператор, он не начинает с красивых формулировок. Говорит проще: это, по сути, стрелок, только, как говорится, по новому формату. Универсальный боец, который должен уметь все – от работы с оружием до медицины, от инженерии до современных технологий. И эта универсальность – главная фишка ССО. Да, он, признается, подсознательно больше тяготеет к инженерной работе, но в своем подразделении, говорит, ты должен быть готов подменить любого – пулеметчика, связиста, медика И не просто формально, а так, чтобы это реально действовало, когда начинается работа.

"По этому поводу вспоминается история, которая произошла во время недельной работы нашей группы в Удачном Донецкой области, – рассказывает спецназовец. – На второй день зачищали одну из шахт, когда были атакованы FPV. Меня ранило в живот, но на адреналине я не остановился, перезарядил оружие и отработал на полную, тогда мы сильно помяли врага. После боя говорю ребятам: "Посмотрите, что там". Выяснилось, осколок взрывчатки зашел под мышцу – меня подлатали. После того на линии боевого соприкосновения дней пять сам промывал себе рану раствором, чтобы не гноилась, делал перевязки. А уже когда вернулись на базу, медики сделали операцию".

Боец подчеркивает: все работает от мотивации. В ССО постоянно вкладываются в обучение, тренируют на полигонах, заставляют отрабатывать все элементы до автоматизма, и люди приходят сюда, как правило, уже с пониманием, куда идут.

"Мой путь к попаданию в группу на должность оператора ССО длился около двух месяцев основного обучения плюс дополнительные курсы, – рассказывает "Кипиш". – В этот период – постоянные нагрузки, где тебя учат работать в зданиях, посадках, в сложных условиях, где важна не только физика, но и слаженность группы. Отдельно – медицина, инженерное дело, работа с дронами. Современный оператор – это уже не только об автомате в руках, но и об умении пользоваться технологиями, разведать ситуацию с воздуха, быстро принять решение".

В какой-то момент, говорит "Кипиш", на смену романтике приходит привычка, и ты перестаешь воспринимать это как нечто чрезвычайное – это просто твоя работа. Ты приходишь, выполняешь задачу, возвращаешься, готовишься к следующей. И вместе с этим приходит еще одна вещь – привязанность к группе. Даже если есть возможность перевестись или сменить должность, ты остаешься, потому что это уже твои собратья, и бросить их – значит нарушить нечто большее, чем просто рабочий процесс.

В его группе обычно шесть человек: командир, его заместитель, пулеметчик, медик, связист и стрелок, но все они взаимозаменяемы. Это принцип, на котором держится успех.

"Был момент, когда именно командное взаимодействие стало главным фактором при выполнении задания, – говорит боец. – На одном из участков на Покровских дачах нас зажали россияне. Они заметили наш наблюдательный пункт, начали обстреливать локацию. Мы организованно откатились на запасную точку – в гараж, противник и туда начал шмолять, мы синхронно перебежали в третий дом – и туда полетел десяток дронов. Благо, в здании было укрытие, утром перебрались на свою позицию".

Оружие, с которым он работает, – карабин М4А1. Говорит, что нравится: надежное, понятное, привычное. Но даже здесь нет культа – это просто инструмент, за которым надо следить, чтобы он не подвел. Часто выходят на задания и с ДДМ4.

Как выглядит типичный день оператора ССО? Смеется: получаешь задачу и работаешь. И, как он говорит, кайфуешь от этого. Это ощущение, что ты на своем месте и делаешь то, к чему готовился.

Но есть еще другая сторона – та, которая за кулисами. Например, момент перед выездом. Пока ты едешь в бронированном "Хамере", в голове крутятся странные ощущения, которые трудно объяснить. Это не страх в чистом виде, вероятно, чрезмерное волнение. И стоит только выпрыгнуть из машины – все исчезает. Включается работа, и ты уже не думаешь об эмоциях.

"Война изменилась не за три года, – утверждает "Кипиш", – она изменилась буквально за последний год. Дроны перевернули все. Если раньше ты смотрел под ноги, чтобы не наступить на мину, то теперь смотришь и под ноги, и в небо. Потому что угроза может прийти откуда угодно. И главная задача – зайти, уничтожить и выйти. Это считается успехом.

Вот недавно была "веселая" история. Также на Покровском направлении. Выходили из окружения мы буквально... по голому полю. Этот вариант имел большие риски, но и выхода другого у нас, по сути, и не было. Подключили хитрости, и, когда туман глубоко опустился, сделали бодрый рывок вдоль посадки. Враг даже не ожидал от нас такой наглости и немного растерялся. А когда открыл плотный огонь, наша группа уже была в безопасном месте. И самое главное, что она при этом выполнила задание на отлично. Мы должны были зайти на неделю в соответствующий сектор и, применяя маскировочные меры, отсекать атаки оккупантов. Однако отработали мы в таком режиме вдвое дольше – 15 дней!"

В перерывах между боевыми – обычная жизнь, насколько это возможно. Спецназовцы возвращаются, получают несколько недель отдыха, потом снова тренировки, подготовка, планирование – и снова выезд. Цикл, который повторяется каждый раз.

Есть и моменты, которые сам он вспоминает с улыбкой. Например, когда после дежурства лег отдохнуть, включил фильм – и вдруг команда: враг рядом. И ты уже на ходу обуваешься, одеваешься, бежишь, еще не до конца проснувшись. В таких эпизодах – вся эта странная смесь обыденности и напряжения, которая и формирует представление о войне.

Несмотря на все, он говорит, что ему это нравится. Иначе, добавляет, его бы здесь не было. Контракт планирует подписывать и дальше, потому что это стало частью жизни, от которой не так просто отказаться.

