Операторы БПЛА бригады 'Помста' уничтожили склады БК и технику врага на Луганщине. Видео

Воины Государственной пограничной службы, воюющие на передовой вместе с другими структурами Сил обороны Украины, нанесли новые удары по армии России в Луганской области. У врага стало меньше на два склада с боеприпасами и склад ГСМ.

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Операцию провели бойцы 3 пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса бригады "Помста" ГПСУ. Видео атаки на россиян опубликовали в Facebook в пятницу, 30 августа.

Кроме полевого склада с вооружением, оккупанты потеряли состав горюче-смазочных материалов, грузовик, автомобиль и квадроцикл.

Операцию провели пограничники роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс".

"Операторы ударного бомбера "Vampire" бригады "Помста" во время ночной работы обнаружили и уничтожили два склада боекомплекта, склад горюче-смазочных материалов, грузовик, автомобиль противника и квадроцикл", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из бригады "Помства" на Северском направлении с помощью ночных тяжелых бомберов Vampire и сбросов с квадрокоптеров Mavic уничтожили десяток укреплений и отминусовали живую силу врага.