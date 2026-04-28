Операторы БПЛА показали, как обнаруживают и уничтожают пехоту врага еще на подходах к позициям. Видео

Украинские дронари продолжают наносить потери российскому оккупационному войску. Недавно пилоты уменьшили количество вражеской пехоты.

Кадры удачной работы обнародовали в Telegram-канале Оперативного командования "Север". На видео зафиксирована работа операторов дронов 43 ОМБр.

"Каждая уничтоженная цель – это сохраненные жизни наших пехотинцев", – подчеркнули в ОК.

Операторы БПЛА обнаруживают и уничтожают российскую пехоту еще на подходах к позициям.

Напомним, в течение суток 27 апреля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1180 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

За прошедшие сутки было уничтожено 16 бронемашин и 34 артиллерийские системы. Общие потери врага составляют 11 892 танка, 24 483 ББМ и 40 771 артсистему.

Также OBOZ.UA сообщал, на Волчанском направлении (Харьковская область) бойцы батальона беспилотных систем "Мурчики" 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко нанесли российским оккупантам болезненные потери. С помощью FPV-дронов они уничтожили целую колонну вражеских квадроциклов.

