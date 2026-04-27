FPV-дроны ВСУ уничтожили колонну российских квадроциклов на Волчанском направлении. Видео

На Волчанском направлении (Харьковщина) бойцы батальона беспилотных систем "Мурчики" 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко нанесли российским оккупантам болезненные потери. С помощью FPV-дронов они уничтожили целую колонну вражеских квадроциклов.

Результатом стали девять сожженных машин и ликвидированная пехота противника. Об этом сообщили на официальной странице бригады в Facebook.

"На Волчанском направлении оккупанты почему-то считают, что квадроциклы дают им преимущество в скорости. Однако быстрее оказались наши FPV-дроны", – отметили военные.

На опубликованных кадрах видно, как россияне безуспешно пытались убежать от своей судьбы – квадроциклы переворачивались и все равно становились целями украинских дронов.

