Выжгли российских дронщиков и не только: в ВСУ показали, как работают по вражеским целям. Видео
Подразделение ББпС "Вспышка" продемонстрировало свою боевую работу. Военные систематически уничтожают вражеские цели на передовой. На видео зафиксировали удары по позициям операторов дронов, артиллерии и технике, обеспечивающей логистику противника.
Операторы работают в условиях ограниченной видимости, но точно поражают ключевые объекты. Об этом сообщили в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
На видео зафиксирован полный спектр поражений, которые осуществляют операторы FPV-дронов. Была проведена атака на блиндажи и укрытия, где находятся российские военные, в частности пилоты беспилотников и пехота в окопах.
Также украинские дроны поразили боевые бронированные машины, танки, артиллерийские орудия, минометы и реактивные системы залпового огня.
Были нанесены и стратегически важные удары по складам боеприпасов, поэтому ликвидация сопровождаются мощными детонациями. Также военные поразили антенны связи, которые обеспечивают координацию действий врага.
Такие успехи ВСУ демонстрируют эффективность применения FPV-дронов в современной войне.
