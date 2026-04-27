Украинские военные продолжают ежедневно уничтожать российских военных на разных направлениях фронта. На этот раз пограничники одним FPV-дроном ликвидировали 11 оккупантов.

Операция состоялась на Гуляйпольском направлении (Запорожская область). Эффектное видео ликвидации вражеских военных опубликовали в Госпогранслужбе.

"Пилот подразделения ГПСУ "Феникс" обнаружил движение грузовика, буквально полностью забитого личным составом противника. Долго не думая, он направил свой дрон прямо в цель", – говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось о том, что страна-террорист не прекращает шокировать своими зверствами весь мир. В частности, стало известно о том, что в российской армии фиксируют случаи каннибализма из-за недостатка пищи.

