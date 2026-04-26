Пограничники устроили врагу разгром на Северо-Слобожанском направлении: уничтожено много техники. Видео

На Северо-Слобожанском направлении украинские пограничники уничтожили вражескую технику и инфраструктуру. Вследствие удачных ударов оккупанты понесли потери и в живой силе.

Новые потери российскому войску нанесли пограничники-пилоты РУБпАК "Прайм". Кадры уничтожения врага обнародовали в Telegram-канале ГПСУ.

Бойцам подразделения удалось уничтожить реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", многоцелевой тягач МТ-ЛБ, две артиллерийские пушки Д-30 и грузовик оккупантов.

Также под удар попали средства связи и радиоэлектронной борьбы, позиции запуска вражеских беспилотников и укрытия оккупантов. Кроме потерь техники и оборудования, противник понес потери и среди личного состава.

