Пограничники устроили врагу разгром на Северо-Слобожанском направлении: уничтожено много техники. Видео
На Северо-Слобожанском направлении украинские пограничники уничтожили вражескую технику и инфраструктуру. Вследствие удачных ударов оккупанты понесли потери и в живой силе.
Новые потери российскому войску нанесли пограничники-пилоты РУБпАК "Прайм". Кадры уничтожения врага обнародовали в Telegram-канале ГПСУ.
Бойцам подразделения удалось уничтожить реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", многоцелевой тягач МТ-ЛБ, две артиллерийские пушки Д-30 и грузовик оккупантов.
Также под удар попали средства связи и радиоэлектронной борьбы, позиции запуска вражеских беспилотников и укрытия оккупантов. Кроме потерь техники и оборудования, противник понес потери и среди личного состава.
