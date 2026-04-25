'Караюча тінь': пограничники показали эффектные кадры уничтожения российских оккупантов. Видео

Украинские защитники беспрестанно уменьшают живую силу и технику врага. На этот раз подразделение пограничной службы показало, как они уничтожают российских захватчиков.

Видео эффективной работы по оккупантам опубликовали в подразделении разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Караюча тінь". На нем видно, как наши защитники системно работают по целям и продолжают выполнять боевые задачи.

"Кадры уничтожения российских оккупантов от пограничников РУБпАК "Карающая тень", – подписали видео в подразделении ГПСУ "Карающая тень". На нем видно, как захватчики пытаются убежать, однако наши защитники их тщательно и эффективно уничтожают.

"Карающая тень" — современное подразделение Госпогранслужбы бригады "Форпост". Оно относится к подразделению разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК).

На Южно-Слобожанском направлении дронари-пограничники в составе 4 пограничного отряда уничтожили пусковую позицию дронов-камикадзе "Молния", которыми оккупанты периодически атаковали Харьков. Также наши защитники разрушили укрытие противника и запас боекомплекта.

"Оккупанты продолжают попытки атаковать позиции украинских военных, гражданские автомобили и инфраструктуру Харькова. Все обнаруженные объекты были оперативно поражены нашими ударными дронами", – говорится в сообщении от пограничников.

Кадры успешной операции опубликовали в официальных соцсетях подразделения беспилотных систем ГПСУ "СТРИКС".

Также ранее украинские пограничники из подразделения СТРИКС провели боевую операцию на Белгородском направлении и уничтожили российскую пехоту вместе с техникой. Удары нанесли с помощью беспилотников и дистанционного минирования, операция состоялась во время выполнения плановых задач.

В результате действий украинских военных ликвидирована вражеская пехота, а также поражена мобильная огневая группа вместе с экипажем. Кроме того, уничтожено три транспортных средства противника.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники пришли на помощь дикой косуле, которая запуталась в антидроновой сетке. Напуганное животное не могло самостоятельно выбраться из сетей.

