Украинские пограничники уничтожили стартовые позиции вражеских БПЛА и склад с дронами. Видео

Ежедневно украинские защитники уничтожают вражескую силу и технику врага. На этот раз на Харьковщине был уничтожен пункт запуска российских дронов "Молния", которые периодически атаковали Харьков.

Также было уничтожено укрытие вражеских дронов и склад с боекомплектом. Кадры операции опубликовали в официальных соцсетях подразделения беспилотных систем ГПСУ "СТРИКС".

Что известно

На Южно-Слобожанском направлении дронари-пограничники в составе 4 пограничного отряда уничтожили пусковую позицию дронов-камикадзе "Молния", укрытие противника и запас боекомплекта.

"Оккупанты продолжают попытки атаковать позиции украинских военных, гражданские автомобили и инфраструктуру Харькова. Все обнаруженные объекты были оперативно поражены нашими ударными дронами", – говорится в сообщении от пограничников.

В результате успешной операции пусковая позиция БПЛА "Молния" была уничтожена, боекомплект взорвался, а вражеское укрытие было уничтожено.

Что известно о дроне "Молния"

Заметим, что "Молния" – это российский ударный дрон-камикадзе самолетного типа, который активно применяется на войне России против Украины с конца 2024 года.

Дрон построен из фанеры и пластика, он имеет электрический двигатель и предназначен для поражения техники и инфраструктуры на дальности 30–40 км. Используется в двух основных модификациях ("Молния-1" и "Молния-2").

