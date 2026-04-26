В армии РФ фиксируют случаи каннибализма из-за недостатка пищи – The Sunday Times

Страна-террорист не прекращает шокировать своими зверствами весь мир. В частности, стало известно о том, что в российской армии фиксируют случаи каннибализма из-за недостатка пищи.

Об этом сообщает The Sunday Times. Издание заявляет, что получило от ГУР доказательства, включая фотографии и перехваченные аудиосообщения между российскими офицерами. Указано по меньшей мере пять случаев, когда военные потребляли ликвидированных товарищей.

Например, один из инцидентов, по информации издания, произошел в ноябре 2025 года возле Мирнограда Донецкой области. Военный с позывным "Хромой" убил двух товарищей и пытался съесть ногу одного из них.

"В конце концов, сегодня они пошли и нашли место, где он затащил их в подвал, отрезал ногу и уже сидел там, проворачивая через мясорубку или что-то вроде того, в попытке съесть... Он открыл огонь. Они убили его", – пишет издание.

Это стало известным благодаря разговору неназванного российского лейтенанта и Владислава Разикова, заместителя командующего 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Перехват журналистам предоставила украинская разведка.

Он также отправил Разикову фотографии отрезанной ноги. Согласно анализу The Sunday Times, они не были сгенерированы или отредактированы с помощью искусственного интеллекта. Как пояснил изданию независимый военный хирург, маловероятно, что ранения, которые видны на фотографиях, получены в результате военных действий.

"Выглядит так, словно это было отрезано с помощью острого ножа", — сказал хирург.

На фотографии тела Хромого видно, что он сильно истощен.

Впрочем, The Sunday Times отмечает, что не может независимо подтвердить правдивость этих данных. Сейчас ГУР МО также не комментирует официально эту информацию.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты на фронте в Украине иногда пухнут от голода. И порой спасаться от голодной смерти они решают с помощью актов каннибализма.

