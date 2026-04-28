Будет больше российских аналогов: о чем говорит макет баллистической ракеты, которая должна долетать до Москвы. Фото

Макет украинской дальнобойной баллистической ракеты FP-9 от Fire Point впервые показали на выставке "На пути к URC (Ukraine Recovery Conference). Безопасность и оборонное измерение" в польском городе Жешув. Благодаря этому стало известно, что она будет значительно больше не только ATACMS и "Гром-2" ("Сапсан"), но и российских "Искандеров".

Ранее были озвучены характеристики этой ракеты: дальность полета – 855 км, боевая часть – 800 кг. Она должна выйти на кодификацию Министерства обороны летом 2026 года, что откроет путь ее поставки в ВСУ. Об этом пишет украинский военный портал Defence Express.

"А учитывая дальность FP-9, которой вполне хватает для поражения целей в районе Москвы, демонстрация макета этой ракеты привлекает внимание", – отметили там.

Какой будет FP-9

Ранее для иллюстрации FP-9 и FP-7 использовалась одно изображение – это заставляло предполагать, что более мощная ракета будет просто масштабно увеличена. Теперь же макет FP-9 показали рядом с макетом FP-7, которая уже проходит огневые испытания. Если они выполнены в одном масштабе, это позволяет оценить размеры более мощной баллистической ракеты.

FP-7 позаимствовала свой корпус у зенитной ракеты 48Н6 для С-400 – это означает, что ее длина составляет 7,5 метра, а диаметр – 0,52 метра.

Исходя из этого, FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а наибольший диаметр будет составлять 1,1 метра. Это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты 9М723 ОТРК "Искандер", которая имеет габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.

Довольно похожие параметры были заявлены и для другой украинской ракеты – "Гром-2" (или "Сапсан") с объявленной длиной 7,2 метра.

"В конце концов после этого сравнение с ATACMS может быть лишним, потому что на самом деле американская баллистическая ракета довольно миниатюрная: длина 4 метра при диаметре 0,61 метра", – отметили в Defence Express.

Там добавили, что вопрос габаритов ракеты тесно связан с заложенными тактико-техническими характеристиками, потому что "если есть желание бить 800-килограммовой боевой частью на 850 км, то маленькой баллистическая ракета точно быть не может".

Как сообщал OBOZ.UA, украинская ВПК-компания FirePoint продолжает работу над баллистической ракетой FP-9. Ожидается, что ее дальность будет составлять 850 км, а вес боевой части – 800 кг. Первые пуски должны состояться уже в середине 2026 года.

Ракеты планируют запускать с мобильных пусковых установок, замаскированных под обычные грузовики, чтобы их было сложно обнаружить. Развертывание комплекса, по словам разработчиков, может занимать около 15 минут.

Заявляется, что это вооружение способно наносить удары по стратегическим объектам на значительном расстоянии, и достигать Москвы и Санкт-Петербурга.

