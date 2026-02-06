Может достать до Москвы и Санкт-Петербурга: что известно об украинской ракете FP-9, которая проходит финальные испытания

Украинские оборонные компании активизировали разработку собственных ракет, предназначенных для поражения целей в глубоком тылу противника. Компания Fire Point, в частности, находится на финальной стадии создания линейки баллистических ракет FP-7 и FP-9.

Заявляется, что это вооружение способно наносить удары по стратегическим объектам на значительном расстоянии, и достигать Москвы и Санкт-Петербурга. Подробнее рассказали соучредители компании в интервью Deutsche Welle.

Что известно

Разработчики отмечают, что FP-7 позиционируется как более доступный аналог американской ATACMS и предназначена для точечных ударов на дистанции до 300 километров. Ракета оснащена сравнительно легкой боевой частью и ориентирована на быстрое и точное поражение приоритетных целей в тактической и оперативной глубине, сочетая простую технологию с высокими скоростными характеристиками.

Значительно более мощной считается FP-9, дальность которой оценивается в 800–850 километров, а масса боевой части достигает около 800 килограммов. Такой радиус действия позволяет наносить удары по стратегически важным объектам в глубоком тылу РФ, в частности вблизи Москвы и Санкт-Петербурга.

В компании подчеркивают, что именно баллистические ракеты имеют самые высокие шансы преодолеть многоуровневую систему ПВО Москвы благодаря чрезвычайно большой скорости полета, которая превышает 1200 метров в секунду.

Сейчас FP-7 и FP-9 находятся на завершающем этапе испытаний, и по словам соучредителя компании Дениса Штилермана, ожидается, что все процедуры кодификации будут завершены уже в ближайшее время, после чего ракеты смогут официально поступить на вооружение.

"Надеемся, что в феврале мы завершим все экзамены, которые необходимы для кодификации", – подчеркнул он.

Формирование противобаллистической защиты ЕС

Параллельно с развитием ударных систем Fire Point заявила о масштабных планах в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. В течение ближайших 2–3 лет компания планирует присоединиться к формированию европейского противобаллистического щита на базе открытой архитектуры, что должно гарантировать независимость программного обеспечения от отдельных производителей или государств.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее еще тогда вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказывал, что уже 19 украинских компаний занимаются производством ракет. В планах выпускать еще больше видов этого вооружения, в том числе авиационные и переносные зенитные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!