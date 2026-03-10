Украинская баллистика будет аналогом ATACMS, но с преимуществами: производитель раскрыл детали

Украинская оборонная компания Fire Point занимается разработкой собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9. Они могут стать более дешевым аналогом американских ATACMS от Lockheed Martin и производиться массово.

По состоянию на сейчас FP-7 уже прошла испытания, а FP-9 готовится к тестам. Об этом в интервью Армия TV рассказал главный конструктор и соучредитель компании Денис Штилерман.

Что известно об украинской баллистике

По словам Штилермана, ключевая идея разработки – максимально удешевить баллистическую ракету, чтобы производить ее в больших количествах.

Он сообщил, что ракета FP-7 способна поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров и уже прошла испытания. Между тем FP-9 будет иметь дальность до 800 км и сейчас готовится к тестам.

"Это будет аналог ATACMS, возможно даже с большей боевой частью. Но будет стоить минимум вдвое дешевле", – отметил конструктор.

Ракеты планируют запускать с мобильных пусковых установок, замаскированных под обычные грузовики, чтобы их было сложно обнаружить. Развертывание комплекса, по словам разработчиков, может занимать около 15 минут.

Как сообщал OBOZ.UA, все ракеты "Фламинго", которые были запущены по Воткинскому заводу в Республике Удмуртия (РФ), долетели до объекта. Успешная операция является подтверждением высокого качества и точности вооружения украинского производства, заявил президент Владимир Зеленский.

