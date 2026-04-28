ВСУ отминусовали еще 1180 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 27 апреля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1180 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 327 640 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 16 бронемашин и 34 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 892 танков, 24 483 ББМ и 40 771 артсистема.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1755 единиц реактивных систем залпового огня и 1354 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 350 вертолетов и 260 258 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4579 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 91 986 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4141– специальной техники.

Напомни, в Службе безопасности рассказали об ударах по 3 вражеским кораблям, истребителю и объектам ПВО в Крыму.

Как писал OBOZ.UA, накануне в Генштабе отчитались о поражении двух военных эшелонов, НПЗ "Ярославский" и объектов ПВО врага.

