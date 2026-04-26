Поражены два военных эшелона, НПЗ 'Ярославский' и объекты ПВО врага: заявление Генштаба

Силы обороны 25-26 апреля нанесли новые эффективные удары по важным целям врага. Поражен НПЗ "Ярославский" в РФ: на территории завода после прилетов вспыхнул пожар.

Также россияне лишились военных эшелонов и нескольких объектов ПВО на ВОТ Украины. Поражение подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Поражен НПЗ "Ярославский"

"В течение 25 апреля и в ночь на 26 апреля 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд поражений по противнику на территории РФ и ВОТ Украины. В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод "Ярославский" в городе Ярославль (РФ), где зафиксирован пожар на территории предприятия", – отметили в Генштабе.

НПЗ "Ярославский" – это стратегически важное предприятие и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мощность переработки завода – около 15 млн тонн нефти в год. НПЗ выпускает бензин, дизель, реактивное топливо, его продукция является критически важной для логистики вражеской армии.

"Степень нанесенного ущерба уточняется", – добавили в ГШ.

По словам командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, поражение НПЗ в Ярославле провели воины 414 ОБр "Птицы Мадьяра" – 1 ГЦ СБСС и 9 батальона "Кайрос" – во взаимодействии с побратимами из ССО и других подразделений глубинного поражения Сил обороны.

Также, добавил "Мадьяр", дроноводы СБС передали "пламенные приветы" российскому химзаводу в Череповце.

Удары по вражеским целям на ВОТ

Продолжается также кампания мидл-забастовок на временно оккупированных территориях нашего государства.

Так, в районах населенных пунктов Менчугово и Келеровка на временно оккупированной украинской Донетчине защитники поразили военные эшелоны противника.

В то же время в ГШ рассказали о новых данных о последствиях ударов 24 апреля по системе ПВО оккупантов. Сейчас подтверждено попадание по радиолокационной станции "Каста-2Е1" в Мелитополе Запорожской области и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" в Мариуполе Донецкой области.

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины продолжат принимать меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", – заверили в Генштабе.

Также захватчики потеряли пять боевых бронированных машин, 76 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 30 крылатых ракет, 2229 беспилотных летательных аппаратов, 160 единиц автомобильной техники.

