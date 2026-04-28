Операция была рискованная: ВМС эвакуировали украинского разведчика из оккупированной части Запорожской области. Видео

Военно-морские силы ВСУ провели сложную операцию. В конце марта этого года украинца эвакуировали из временно оккупированной части Запорожской области. Мужчина, который помогал Силам обороны, находился под постоянным контролем оккупантов и не имел документов.

Об этом рассказали в соцсетях ВМС. Военные рассказали, что командующего ВМС, вице-адмирала Алексея Неижпапы, представители Сил обороны попросили помочь спасти украинского гражданина. Во время оккупации он передавал важные разведывательные данные и помогал украинским военным.

"Мы помогли раненым солдатам ВСУ, которые нуждались в помощи. Ну, как нуждались, ну, ждали их помощи, перевезли ночью, передали в лодки, прямо ВСУ. Так же помогали сделать всю возможную информацию, которая могла быть полезной", – рассказал мужчина.

Семья мужчины уехала, он жил один. В августе 2022 года оккупанты ворвались в дом мужчины и задержали его.

"С 1 на 2 августа ночью сломали все, что у меня было... Перевезли меня непонятно куда, там прошел пытки. Мне дали 5 лет и 3 месяца, по их законодательству", – поделился украинец.

Украинца три года удерживали в неволе и пытали. Впоследствии мужчину отпустили, однако он оказался в сложном положении: без документов и под постоянным наблюдением ФСБ и так называемой "комендатуры".

По приказу командующего ВМС к операции привлекли Отряд специальной разведки "Ангелы". Украинские военные осуществили сложную и рискованную миссию, в результате которой мужчину удалось вывезти на подконтрольную Украине территорию.

"Эта операция – очередное доказательство того, что Украина борется за каждого своего гражданина. Мы не оставляем своих, где бы они ни были", – отметили в сомережах ВМС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, украинские военные провели уникальную операциюпо эвакуации гражданской женщины из зоны боевых действий с помощью наземного робототехнического комплекса. 77-летнюю жительницу удалось вывезти без прямого контакта, используя современные технологии.

