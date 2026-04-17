Операция 'Дроноцид': в ГУР рассказали, как вычисляют позиции российских операторов БПЛА

В Главном управлении разведки Украины раскрыли детали операции "Дроноцид", которая была проведена летом 2025 года. Благодаря ей удалось вернуть Украине контроль над небом на Запорожском направлении.

Видео дня

Подробности операции рассказал офицер Департамента активных действий ГУР с позывным "Тойота". Так, вместо того чтобы сбивать дроны, они системно уничтожали самих операторов БпЛА и их инфраструктуру, а также логистику врага.

Подробности операции

Так, разведчик отметил, что им удалось обнаружить около 90 позиций российских операторов дронов и вместе с собратьями из других составляющих Сил обороны Украины уничтожить или повредить 42 объекта.

По словам "Тойоты", разведчики смогли поименно идентифицировать дронаров врага.

"В процессе работы мы уже имели очень подробную информацию по всем расчетам, идентифицировали их по именам и знали, где и кто работает", - рассказал Тойота.

Одновременно с этим бойцы работали над логистикой врага: отслеживали маршруты наземных роботизированных комплексов, которые обеспечивали дронщиков, и уничтожали их на подходе. Под двойным давлением россияне были вынуждены постоянно менять позиции, в результате чего количество вылетов сократилось с 15–20 до примерно семи в сутки.

"Мы отслеживали, что они начали дополнительно маневрировать. Сегодня оператор из одной точки летает, завтра — из другой, послезавтра — добавляет третью. Это создало дополнительную логистическую нагрузку на противника", - добавил офицер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!